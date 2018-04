Ženy pořád u plotny aneb rovné příležitosti v roce 2011

Celá pětina lidí u nás zastává názor, že důležitá rozhodnutí v rodině by měl dělat především muž. A každý druhý člověk si myslí, že žena by vždy měla dát přednost rodině před kariérou. Tohle nejsou výsledky ankety mezi štamgasty v hospodě po desátém pivu, ale průzkum na vzorku 7 500 obyvatel, kteří mají společné to, že čtou noviny.

"Atmosféra ve společnosti je ve vztahu k prosazování genderové rovnosti stále rezervovaná," říká Czeslaw Walek, vrchní ředitel Sekce pro lidská práva Úřadu vlády. Největší stereotypy se daří odbourávat, ale o vyrovnanosti pohlaví se pořád ještě nedá mluvit.

Sekce pro lidská práva chce najít příčinu a zjistit, co je třeba udělat, aby se rozdíly definitivně setřely. Svolala proto experty a expertky, usadila je k jednomu stolu a... Pravda, jejich první setkání nevyřešilo nic, ale další diskuse se chystají. "Teď je hlavní, že se vůbec o problému začne mluvit," říká Walek.

Socialismus bez muže jako otce

Pro pochopení toho, proč je vysoká politika převážně mužská záležitost, proč se u nás dělají rozdíly v platech podle pohlaví a proč má při starání se o rodinu pořád přednost žena, se musíme vrátit v dějinách zpátky.

Škody napáchal komunistický režim. Na jednu stranu se staral o to, aby ženy měly svá práva zakotvena v zákonech, umožnil jim pracovat i v dosud mužských profesích, v té době se také prodloužila mateřská, zřizovaly jesle.

Jenže zároveň přišla likvidace všech ženských spolků, postavení ženy ve společnosti bylo zdiskreditováno. Režim ji nejčastěji ukazoval v zástěře, v ruce mívala vysavač nebo prachovku, na tváři úsměv, protože byla šťastná, že může po osmi hodinách ve fabrice začít druhou směnu doma.

"Muž v té době úplně vypadl z výchovy dítěte. Zvýšila se závislost žen na mužích. Proto teď neznají svoji cenu, nemají sebevědomí," vysvětluje socioložka Hana Havelková, vedoucí katedry genderových studií na Karlově univerzitě v Praze.

Žena a fyzika

Film Jak dostat tatínka do polepšovny znáte, uvědomili jste si však někdy, jak scenáristka napsala role rodičů Tomáše Holého? S tátou byla zábava, vymýšlel hry a všelijaké ptákoviny, které se máma snažila příkazy a zákazy překazit. Humor a nadhled byly doménou mužů. Ono to v současných filmech a seriálech není o moc jiné. Od žen se podle genderových stereotypů očekává, že budou citlivé, nesamostatné, nadšené z malých dětí, neschopné opravit televizi, ale opatřené schopností vyšít ubrus křížkovým stehem.

Diskriminace naruby Na téhle zemi není moc míst, kde, muž nemá šanci prorazit, i kdyby byl sebelepší. Jednoznačným příkladem je však modeling. Byznys, kde se točí miliardy korun, ale na ty nejvyšší platy dosáhnou jen ženy. Můžou se objevovat na přehlídkách vedle nejžádanějších světových modelek, přesto nikdo nebude znát jejich jméno. Tak schválně: dokázali byste vyjmenovat pět modelů-mužů? A nejde o to, že se o showbyznys nezajímáte, protože že o Cindy Crawfordové nebo Evě Herzigové jste určitě někdy slyšeli. Ve světě modelingu totiž vládne opačná diskriminace, prim hrají ženy. Ano, je jich víc, ale i muži jsou na přehlídkách potřeba. Jenže si odchodí to svoje po molu a tím to končí. Proslaví se kolegyně, dostanou i vyšší honorář a z nabídek do reklamy si budou vybírat. Pánové si musí přivydělat jinde...



Do dětí tohle všechno cpeme už od dětství a ještě se souhlasem ministerstva školství. V některých slabikářích se totiž dodnes píše, že "máma mele maso a táta umí jezdit autem".

"Pořád narážíme na to, že nejde o vzdělávání lidí, ale dívek a chlapců. Přitom proč by mělo platit, že technicky zdatní jsou jen chlapci a technické obory se pro ně hodí víc?" ptá se Adriana Krnáčová, bývalá ředitelka Transparency International.

Školka do pěti

Maličko jsme si teď polepšili. Ve světovém žebříčku rovnoprávného postavení žen ve společnosti Česko během jednoho roku poskočilo ze 74. na 65. místo. Smutné je, že před námi skončila komunistická Kuba i Kazachstán, kde se sice ženy velmi rychle emancipují, ale pořád jsou na tom se svými právy bídně. Česko to naprosto projelo v rovnoprávnosti mezd mužů a žen, jsme až na 120. příčce ze 134. Není se čemu divit, když u nás ženy stále berou jen tři čtvrtiny platu muže.

Proti vyspělým zemím máme rezervy v chování k matkám na trhu práce. Když se vracíte po mateřské, pořád někomu dokazujete, že zvládnete práci i starost o děti. Zkrácený úvazek je nemožné sehnat. Zatímco v zemích EU na něj pracuje 32 % žen, u nás jen devět. Zbytek řeší, že pracovní doba končí v půl páté a školka na opačném konci města v pět.

V nejvyšších funkcích (ředitelé, zákonodárci) máme podle statistického úřadu jen čtvrtinu žen. Například Francie přitom spadla ve zmíněném žebříčku o třicet příček (na 46. místo) kvůli tomu, že vláda začíná být doménou mužů. V té naší není žádná žena, přestože ve Sněmovně je estrogenu víc.

"Pamatuju si, kolik poznámek jsem slyšela, když se ženy z Věcí veřejných dostaly do politiky. To bylo řečí o 'blbých slepicích'... Místo toho, abychom jim dali šanci, tak jsme je odsoudili předem," připomíná Krnáčová. Množné číslo v citaci je na místě. Ona totiž kritika a podceňování nevychází jen od mužů. I my samy si umíme uškodit, a místo abychom se podpořily při stoupání v kariéře, pomlouváme se a zpochybňujeme navzájem.

Volné místo na Hradě

"Aby se tady něco změnilo, musela by k tomu být politická vůle, která zatím velmi schází," říká Petra Kubálková ze sdružení Otevřená společnost.

Pravda je, že ženy se do veřejných funkcí netlačí. Obecně jsou skeptičtější v hodnocení svých schopností: když dostane nabídku na povýšení muž, půjde tu radostnou novinu zapít, žena začne přemýšlet, jestli to zvládne.

Motáme se v kruhu. Několik desetiletí v zástěrách nám sebralo sebevědomí. Když už si ho vypěstujeme, nedostaneme příležitost v mužském kolektivu, protože ten do svého světa ženský prvek nechce. Narážíme na předsudky, že matka nezvládne pracovat na plný plyn, když se stará ještě o rodinu. Ale zároveň jí nikdo nedá možnost si pracovní dobu upravit.

Diskriminace se nezbavíme, dokud budou mít hlavní slovo zástupci jednoho pohlaví. Do vlády se ženy sice neprotlačily, získaly však převahu ve vedení Sněmovny. Kocábovým nástupcem v úřadu na ochranu lidských práv je také žena, no a příští rok se uvolní prezidentský úřad...