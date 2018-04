Ženy objevují placený sex. Do veřejného domu by se ale jít styděly

Anketa: Proč mužům platíte za sex?

Sandra, 39 let, manažerka: "Doma už dávno žádnou vášeň nemám, manžel mě skoro nevnímá. Zkoušela jsem ho překvapit erotickým prádlem, ale bylo to k ničemu. Tak jsem začala shánět doporučení na chatu, v různých diskusních fórech… A vyšlo to. Mám společníka (odmítám používat termín gigolo), který za mnou přijede kamkoli. Nejdřív jdeme na večeři, povídáme si, za ten rok, co jeho služby využívám, jsme se už i spřátelili, no a pak se odebereme do hotelového pokoje. Umí být něžný i vášnivý, pozná na mně, v jakém jsem rozpoložení, a podle toho postupuje. Vyhovuje mi to, mám sex a netrápí mě žádné výčitky svědomí. Neriskuju průšvih doma, rozvádět se totiž v žádném případě nechci."

Helena, 35 let, v domácnosti: "Vím, že někomu budu připadat úchylná, ale je to můj život. Manžel i já jsme velmi vynalézaví, nesnášíme nudný, stereotypní sex. Jednou mi řekl: Co je tvoje tajná fantazie? Zamyslela jsem se a napadlo mě, že by mě vzrušoval sex s cizím mužem v přítomnosti manžela. Řekla jsem mu to a on byl nadšen. Společně jsme pak několik měsíců hledali vhodného muže, až jsme ho našli. Chodí k nám domů, je heterosexuální, čili spí jen se mnou, manžel se dívá, někdy to filmuje. Vždycky z toho pak ještě nějakou dobu žijeme, když si ty scény promítáme. Splnila jsem si tím svůj sen."