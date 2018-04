Ženy odpouštějí více a snáze než muži

Nicméně mužský postoj se může změnit, pokud se dokážou vcítit do viníka a pochopit, že by se mohli dopustit podobného činu. V tu chvíli se rozdíl mezi pohlavími stírá a muži jsou méně pomstychtiví.

Studie psycholožky Julie Juoly Exlinové z Case Western Reserve University v Ohiu sledovala na čtrnáct set mužů a žen v letech 1998 až 2005. Z analýzy vyplynulo, že pohlavní rozdíly mezi ženami a muži se objevovaly rovnoměrně po celou dobu výzkumu.

Když byli vyzváni, aby si vzpomněli na urážku, které se sami dopustili, muži se stali méně pomstychtivými vůči lidem, kteří je sami urazili. Ženy uvažující o osobních urážkách a začínající na nižší hladině pomstychtivosti neprojevovaly v tomto případě žádné změny při odpouštění.

Když si ženy musely vzpomenout na podobnou urážku ve vtahu k urážce jiné osoby, cítily v tu chvíli vinu a měly tendenci zveličovat urážku či útok protějšku.

"Rozdíl mezi pohlavní není něco, co jsme předpokládali. Ve skutečnosti nám to přitížilo, protože jsme se s tím setkávali v naší studii pořád dokola. Snažili jsme se to nějak vysvětlit, ale opakovalo se to ve všech pokusech," uvedla Exlinová.

Vědci z Ohia zjistili, že lidé obou pohlaví odpouštějí snadněji, když jsou schopni vidět sami sebe jako schopné dopustit se stejného činu jako jejich viník. To činí útok či urážku menšími.

"Urážky se snáze odpouštějí do té míry, když se zdají být malé a pochopitelné a když vidíme sami sebe jako osoby blízké či podobné útočníkovi," uvedla Exlinová.

Studie byla publikována v odborném časopise Journal of Personality and Social Psychology.