Ženy nechtějí pracháče ani lva salonů!

Ženy hledají hlavně věrného a hodného muže, rodinný typ. Nemusí prý ani moc vydělávat, hlavně že se věnuje partnerce a dětem.

Jen osm procent žen by chtělo raději partnera, který umí zazářit ve společnosti, a to i za cenu, že by na něj nejspíš občas žárlily: většinou jde o bezdětné a svobodné vysokoškolačky.

„Myslím, že po pětiletém manželství to i u vysokoškolsky vzdělaných a emancipovaných žen bude jiné,“ říká k tomu brněnský psycholog Jiří Brančík. Vzdělanější ženy touží také více po rovnoprávném soužití, v němž žena a muž o všem rozhodují společně. Hlavní slovo ve vztahu by ráda měla čtvrtina žen. Dominantního partnera hledá pouze 13 procent žen - většinou mají nižší vzdělání a volí KSČM.

Téměř dvě třetiny žen by raději vyměnily slušný příjem svého partnera za více času, který stráví s rodinou. Na otázku, zda by obětovaly volné víkendy a večery svého muže za to, aby nosil trojnásobný plat, odpovědělo kladně jen 36 procent dotázaných.

Co chce žena? Podle toho, koho volí

Voličkám Strany zelených nejméně vadí, když muž není večer doma. Příznivkyně KSČM to snesou jen stěží

Zase jste podle své ženy udělal něco špatně? Zjistěte si, koho vaše partnerka volí, a budete mít jasno, jaký byste měl být vy, aby se nemračila.

Rodinný typ muže s rovnoprávnou rolí v soužití sice vede u většiny českých žen, ale přece jen je z průzkumu agentury SC&C pro MF DNES možno vypozorovat rozdíly v tom, co voličky různých stran od mužů vlastně chtějí.

Pokud se nemíníte zpovídat, s kým máte večer sraz a kdy se vrátíte domů, zalovte mezi fanynkami Strany zelených. Ty jsou v tomto ohledu nejtolerantnější. Je-li vám naopak příjemné, když na vás partnerka trochu žárlí a chcete jí hlásit své odchody a příchody, nejspíše vám vyhoví příznivkyně sociální demokracie. Jejich muži ven sice mohou, ale polovina z oslovených voliček ČSSD chce vědět, kam jdou, s kým, proč a dokdy. Nejpřísnější jsou na své partnery po večerech příznivkyně KSČM - podle 28 % z nich má muž po setmění sedět doma. A když už se přece jen vyzuje z bačkor a zamíří do společnosti, rozhodně by tam neměl odejít bez své ženy.

Jste poslušný? Vemte si voličku ČSSD

Příliš volný pohyb partnera sice voličky komunistů neuznávají, nejsnáze však mezi nimi naleznete ženu, která vás bude poslouchat. Téměř třetina žen-komunistek chce muže dominantního, který o všem rozhoduje a o všechno se sám postará.

Samostatné rozhodnutí bez konzultace se ženou pak přijde nejdráž těm, kteří žijí s voličkami ODS.

Považujete-li se za muže tolerantního, vyberte si sociální demokratku, ta vaši toleranci ocení. Znamená to však, že budete muset respektovat její názory natolik, že se jim většinou přizpůsobíte. Pokud takovou paní domu nechcete, poohlédněte se po voličce KDU-ČSL - ty totiž doma rozhodovat touží ze všech typů žen nejméně. I když... „No, rozhoduji sice o důležitých věcech, jako je vztah České republiky k Tchaj-wanu, ale co se koupí, o tom rozhoduje manželka,“ říká s úsměvem lidovec Jan Kasal.

Stejně jako volné večery vám nejspíše projde role oblíbeného lva salonů u voliček Strany zelených. I ony by sice chtěly raději věrného a domáckého muže, ale nejméně jim vadí večírkové typy. Co nejméně společenského muže naopak hledají příznivkyně lidovců, rodinný typ jich chce rovnou 99 procent. Manžel voličky KDU-ČSL by se však kupodivu nemusel tak moc věnovat dětem - stačí hodinka denně a jeden z víkendu. Mnohem náročnější jsou, pokud jde o děti, opět komunistky - jejich partner musí skotačit s ratolestmi každé odpoledne. A víkend rovnou celý.

Nemáte čas? Zvolte občanskou demokratku

Největší naději na partnerku, která změří váš vztah k dětem jinak než podle času stráveného na prolézačkách, máte mezi fanynkami ODS.

„Co nejkvalitněji využívám ten čas, kdy s dětmi mohu být, nahrazuji kvantitu kvalitou. Mám skvělou manželku, strašně tolerantní, koneckonců je sama velmi aktivní,“ potvrzuje výsledky průzkumu poslanec za ODS Boris Šťastný. Pokud jde o boj mezi tím, zda má být muž často doma, nebo raději hodně vydělávat, nejpravděpodobněji narazíte na partnerku, která po penězích moc netouží. Náročnější na finanční zabezpečení rodiny jsou voličky ODS, KDU-ČSL a zelených. Plat svého partnera by totiž vyměnilo za trojnásobný 40 procent z nich, a to i za cenu, že muž moc nebude doma.

Zato z řady deseti komunistek by vám hubenou peněženku vyčetly jen dvě. Zbylých osm by ovšem nesneslo, kdybyste po večerech či víkendech pracoval, místo abyste byl s nimi doma, s nimi na dovolené či výjimečně s nimi ve společnosti. Zkrátka kdybyste byl bez nich.