Ženy na vysokých podpatcích riskují vážné poškození kloubů

Průzkum, který se uskutečnil na American College of Rheumatology, zkoumal spojitost mezi kloubními problémy a obuví. Mezi hlavní příčiny potíží s klouby v pozdějším věku byly zařazeny nejen boty na vysokých podpatcích, ale rovněž domácí pantofle či sandále. Sportovní obuv byla naopak vyhodnocena jako nejméně riziková.

Pánská obuv je zdravotně lepší

Vědci dokázali určit spojitost mezi špatným výběrem obuvi a artrózou u žen, naproti tomu u mužů, kteří obvykle nosí pohodlnější boty, nebyla taková souvislost nalezena. Bylo dokonce zjištěno, že špatnou obuv, která nepříznivě ovlivňuje klouby, nosí méně než dvě procenta mužů.



"U žen jsme zjistili zvýšené riziko spojené s bolestí zadní části nohou a obuví," řekli vědci, kteří studii vedli.

"Boty vybírejte pečlivě", radí odborníci

Výzkumu se podrobilo více než 1400 mužů a 1900 žen, kteří odpovídali na otázky týkající se problémů s nohama a obuví.

Autoři studie se vyjádřili pro periodikum The Telegraph: "I když je zapotřebí ještě více výzkumu, mladé ženy by se měly opatrněji rozhodovat o typu svých bot, aby se vyhnuly bolestem zadní části nohou v pozdějším věku, nebo by měly provádět protahovací cviky na zmírnění účinku vysokých podpatků na bolest nohou."

Tenisky ke kostýmu jsou trendy

Podobný výzkum již proběhl v roce 1998 v americkém Bostonu. Tehdy badatelé zjistili, že boty na vysokém podpatku činí ženská kolena náchylnější k artróze. V Americe a v některých evropských zemích je trendem přezouvání se ze společenských bot do tenisek při cestě do práce a pak domů.

V Londýnských ulicích je každé ráno před devátou ráno a po páté odpoledne k vidění mnoho žen ve formálních kostýmcích doplněných ryze sportovními botami určenými především na běh a jiné sporty. V tašce si pak nesou lodičky na podpatcích, do kterých se přezují až při příchodu do kanceláře.

Američtí experti z Harvardské lékařské univerzity tento trend schvalují, neboť ženám poskytne přechodný komfort, ale především může pomoci ochránit jejich kolena od bolesti, která provázejí osteoartrózu.

Velký nápor na kolena

Ženy mají až dvakrát vyšší pravděpodobnost než muži, že se u nich vyvine osteartróza v koleni a harvardští specialisté zjistili, že boty s vysokým podpatkem mají s tímto zvýšenými rizikem co do činění.

Už před touto studií si byli vědci vědomi, že chůze na vysokých podpatcích posunuje váhu těla směrem k vnitřní straně kolenního kloubu, což je oblast nejvíce citlivá na degeneraci artrózou. Experti pod vedením doktora Casey Kerrigana z Harvardské univerzity podrobili testu dvacet zdravých žen, které byly zvyklé nosit úzké a vysoké podpatky.

Ženy dostaly za úkol procházet se v pohodlné rychlosti nejprve bosé a posléze ve vlastní obuvi s vysokým podpatkem a vědci přitom měřili různé anatomické změny včetně síly vyvinuté na kotníky a kolenní klouby.

Badatelé zjistili, že i při běžné chůzi na vysokých podpatcích byl na kolena vyvinut nepřiměřený tlak. Pro udržení rovnováhy při chůzi v podpatcích byly ženy nuceny naklonit se dopředu, čímž se zmenšil tlak na kotníky, to však vyústilo ve zvýšený tlak na kolena a v menší míře i na boky.

