Ženy myslí na nakupování stejně často jako muži na sex

Podle průzkumů myslí 74 procent žen na nákupy každou minutu.

Do studie bylo zahrnuto 778 žen ve věku 19 až 45 let. Srovnáním s průzkumem mezi muži vyšlo najevo, že zatímco u některých žen přijde sex v myšlenkách na pořad dne maximálně jednou, mysl mladíků trápí každých 52 sekund.

Velšský průzkum sledoval především milovnice módy a čtenářky módních časopisů. Dvě z pěti žen se přitom popsaly jako závislé na botách či kabelkách, zatímco na líčidla či doplňky konstantně myslí asi každá desátá žena.

"Lidé myslí na věci, které jim přinášejí uspokojivé pocity. Uspokojení je obvykle v čekání a plánování. Ale pokud tak mnoho žen projevuje tuto míru zaujatosti, přemýšlení o něčem každou minutu, mohlo by to indikovat široce rozšířené návykové chování," tvrdí psycholožka Jane Princová z University of Glamorgan.

Muže tato studie znepokojí zcela jistě. Polovina žen totiž uvedla, že by raději šla nebo jde nakupovat, než by měla trávit čas s partnerem. Muži se tak dočkají mnohem méně sexu, na který přitom oni čekají nejvíce. Ale ohroženy jsou také společné finance, polovina žen totiž uvedla, že před svými protějšky výši útraty záměrně tají.