Žena se hádá jinak než muž. Bazíruje na detailech a k cíli míří oklikou

Že na tomhle šprochu je trochu pravdy, tvrdí i Olga Medlíková, osobní koučka a expertka na komunikaci. V knize Umíme to s konfliktem? rozebírá nejrůznější modely mezilidských střetů.

Mimo jiné se soustředí i na to, jak řeší rozbroje Marťani a jak Venušanky, a v bodech shrnuje, jak se jejich přístup liší. Tady jsou některé z nich:

1. Důraz na detaily

Muž se ptá: "Proč je tady bordel?"

Žena se ptá: "Proč jsou ponožky na zemi a drobky v posteli?"

Zatímco ženy věnují pozornost podrobnostem, muži potřebují nejprve vidět celý obraz a pak se můžou zaměřit na detaily. Jestli tomu svému vyčtete spoustu jednotlivostí (zapomněl jsi na výročí a nedal jsi mi kytku a nevyzvedl mi poštu), bude patrně zmatený.

A zmatený muž je naštvaný muž, takže zkuste začít třeba větou: "Mám pocit, že se mi poslední dobou nevěnuješ."

2. Říct to přímo?

Muž říká: "Dneska se chci dívat na tenis."

Žena říká: "Proč mě nevezmeš na večeři? Ty už mě nemáš rád?"

Podle Olgy Medlíkové je komunikace žen charakteristická nepřímou či narážkovou mluvou, zato muži vyjadřují námitky přímo. I když máte například sklony skrývat odmítnutí za výmluvy, nezapomeňte, že v řeči vašeho partnera není nutno číst mezi řádky. Nic tam totiž není...

3. Co slyšíme

Žena slyší: "Jsi taková a maková."

Muž slyší: "Věci se mají takhle."

Podle Medlíkové pánové naslouchají více racionálně, aby získali fakta a informace. Dámy přitom naslouchají s cílem navázat kontakt, v řečí se zaměřují spíš na emoce.

Místo šéfova "zapomněla jste mi poslat výstup" slyšíme "nejsem spokojený s vaší prací". Z obyčejného "bude to padesát korun" si podle tónu hlasu odvodíme, že jsme prodavačce nesympatické. O co, že váš muž by prostě poslal výstup, zaplatil tři pětky a myslel si na svoje?

4. Mluvit, nebo nemluvit?

Žena říká: "To ti nestojím ani za odpověď?"

Muž říká: "Počkej, musím se nad tím zamyslet."

Když jsou ve při, muži potřebují čas, aby se orientovali. Když se mají zorientovat ženy, potřebují se svěřit. Tak to aspoň píše Olga Medlíková. V ideálním světě bychom měly být ochotné počkat, až si naši muži promyslí všechna pro a proti… A oni by zase měli naslouchat, jak my přemýšlíme nahlas.