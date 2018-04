Ženy mohou vypít tři kávy denně, při sexu navíc neusnou, říká odborník

"Pozitivní přínos kávy je v tom, že dělá člověku dobře, stimuluje ho. Je to společenský nápoj, posezení u kávy je spojeno s relaxací," shrnul Pastor.

Z hlediska sexuologického žádný zásadní přínos nevidí, káva není afrodiziakum. "Určitě ale je větší šance, že partner nebo partnerka při sexu neusnou, když si předtím dají dobrou kávu," podotkl.

První zprávy o vlivu kávy na lidský organismus jsou zhruba z roku 1820, kdy německý vědec Friedlieb Ferdinand Runge napsal, že v semenech kávy je alkaloid kofein povzbuzující činnost srdce, mozku, nervů, ledvin a svalů.

Podle odborníka na zdravou výživu docenta Pavla Kohouta, který je garantem Institutu kávy, má káva příznivé zdravotní účinky.

Dětem ji ale nedoporučuje hlavně kvůli její funkci společenské, aby si nezvykaly vysedávat po kavárnách.

Dospělí by podle Kohouta ale měli vyzkoušet různé druhy a úpravy kávy a naučit se kulturu pití kávy. "Je škoda, že v ČR není více kaváren vídeňského typu, kde si člověk sedne, přečte noviny, popřemýšlí a nikdo ho nevyhazuje," řekl.

Kohout přiznal, že je garantem Institutu kávy právě proto, aby pomohl bořit mýty s kávou spojené. "Není to takový démon, jak to někdy podle těchto mýtů vypadá, ale není to ani všelék," upozornil.

Kávou proti demenci a cukrovce

Pro zdraví je bezpečné přijmout 200 až 300 miligramů kofeinu denně, zdraví ohrožuje 900 až 1000 miligramů, pokud jsou přijaty v krátké době, což hrozí z energetických nápojů. Otrava kofeinem se projeví zrychlením tepu, když stoupne nad 180. Je nutné vyhledat lékaře, který podá léky na srdce a pro uklidnění.

Káva podle řady studií snižuje riziko demence a cukrovky druhého typu, která souvisí s obezitou.

Mírně snižuje i hladinu cholesterolu v krvi.

Zdravý člověk může vypít čtyři až šest šálků denně. Lidem s vyšším tlakem dovolují lékaři jeden šálek denně.

Vyvarovat by se jí měli lidé s trávicími problémy, protože zvyšuje tvorbu kyseliny solné v žaludku a zhoršuje vředovou chorobu.

Sama káva ji ale nevyvolá. Zdravému člověku nevadí vyšší tvorba kyseliny solné, naopak pomůže zabít bakterie, které by mu mohly škodit.