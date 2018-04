Ženy milující svoji vagínu mají častěji orgasmus

Takové ženy také ochotněji chodí ke gynekologovi, chovají se z hlediska zdraví zodpovědněji a méně často podcení závažná onemocnění.

"Když ženy cítí pozitivní vztah ke svým genitáliím, jsou mnohem uvolněnější ve své vlastní kůži, snadněji se oprostí a také častěji zažívají potěšení a orgasmus," tvrdí docentka Debby Herbenicková z Indiana University.

Podle ní je to významný objev, který by měl přispět k očištění ženských genitálů, které jsou prý v současné kultuře zobrazovány jako nečisté orgány potřebující neustálé mytí a zkrášlování.

"Raději, než aby rodiče říkali dětem, nedotýkej se tam dole, je to tam špinavé, měli by jim říkat, že je to v pořádku, když se dotýkají genitálií, ale že to musí dělat v soukromí a dodržovat hygienu. A také nazývat genitálie pravými jmény, to vše pomáhá k budování pozitivního vztahu," věří Herbenicková.