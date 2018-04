Ženy mají vysoké nároky na všechno. Kromě sexu

Ačkoli vysoké nároky jsou občas pro nás i naše okolí nepříjemné, není to nevýhoda. Naopak. Nespokojenost vyvolává potřebu něco změnit, to nás pak posouvá kupředu. Prostřednictvím přísných požadavků pracujeme na všech oblastech našeho života a postupně se nám je daří zlepšovat. Je ovšem možné, že bychom v naší nespokojenosti na něco zapomněly? Existuje alespoň jedna chvíle, kdy dokážeme slevit z našich nároků?

Stačí nám málo

Podle nedávné americké studie provedené na Univerzitě ve Virginii je právě sex oblastí, ve které si překvapivě vystačíme s průměrem. Podle psychiatričky Anity Claytonové ze stejnojmenné univerzity si ženy svou sexuální nespokojenost (či neuspokojenost) nechávají pro sebe a nevěnují jí příliš velkou pozornost.

Ve své praxi se přitom doktorka Claytonová neustále setkává s ženami v depresi. "Léčím ženy, které se mi svěřují se svým trápením, které se většinou týká rodiny, partnera či vztahů obecně. Nespokojenost v milostném životě však pacientky připouští teprve tehdy, až jsou na to přímo dotázány," tvrdí psychiatrička.

Problém v sexu? Konec světa

Jak je tedy možné, že se smíříme se všedním sexem, i když tajně sníme, jaké by to ve skutečnosti mohlo být? Když má v sexu problém muž, je to konec světa. Zkouší nejrůznější metody i prostředky a se svou záchrannou misí končí až ve chvíli, může-li svého vojína poslat zpět do bitvy.

Naše sexuální rozladění lze při sexu velmi snadno skrýt. Většinou stačí přidat trochu divadla a žádnou loutku k tomu nepotřebujeme. A právě proto, že naše problémy nejsou vidět, může být pro nás často obtížné je vůbec identifikovat, natož je řešit. Podle Claytonové mají navíc ženy tendenci sexuální nespokojenost chápat jako své vlastní selhání.

Neřeším to

O tom ví své i třicetiletá Alena. Je manažerkou prestižní firmy a ve své kariéře míří vysoko. Všechny její úspěchy vzešly právě z její cílevědomosti. Ačkoli je Alena v práci velmi úspěšná, svému milostnému životu by tolik superlativ nepřisoudila. "Sex je pro mě jeden z úkolů, který přes týden musím splnit," svěřuje se manažerka.

"Po náročné práci se jakékoli milostné radovánky propadly hluboko v žebříčku mých priorit. Navíc sex už mě nebaví tolik jako dřív." Alena však o svém problému s partnerem nemluví a údajně se také nechystá nic konkrétního řešit. "Dříve žhavý a vášnivý sex postupem času zákonitě zevšední," tvrdí Alena.

Nymfomankou do třiceti?

Existuje nějaká věková hranice, kdy se již nehodí být v posteli vášnivá? V jakém věku se již nesluší šeptat milencům do ucha sprostá slovíčka? Kdy bychom měly přestat nosit krajkové podvazky? Zní vám takové otázky jako jeden velký výmysl? Výborně. Sex totiž nemusí nikdy zevšednět.

A když snad budeme cítit, že to není "ono", nebojme se si postěžovat. Vždyť to není nic, v čem se nevyznáme. Jen tak se nám může podařit, že našeho partnera přinutíme k něčemu opravdu smysluplnému (či rovnou smyslnému).