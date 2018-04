Jak správně flirtovat? Usmívejte se a nebojte se dívat do očí

Usměje se, možná trošku spiklenecky mrkne. Vy jeho úsměv opětujete a skoro máte chuť mu říct: "Ahoj". Vypadá to, že dneska se den blbec konat nebude...

Jsou lidé, kteří si bez malého flirtu nedovedou představit svůj den. Neexistuje asi přirozenější a příjemnější způsob, jak si upevnit sebevědomí, jak "rozzářit" svůj den, jak se stát oblíbeným mezi lidmi.

Flirt je hlavně hra

Hra, při které si někteří vedou lépe, jiní hůře a třetí se do ní z různých důvodů nezapojují vůbec. "Při flirtování zásadně svému okolí sděluji, a to na nejrůznějších úrovních, že se mi můj protějšek líbí, že je sexy. A chci vědět, jestli si to o mně myslí také," vysvětluje lektorka kurzů flirtování Nina Deisslerová v knize Jak flirtovat. "K tomu například může dojít tak, že se na někoho usměji a on mi úsměv oplatí."

Jestli zůstane u jednoho úsměvu, nebo jestli bude následovat rozhovor, drink, známost na jednu noc či svatba, je podle ní v tomto okamžiku úplně jedno.

"Já za sebe teda můžu říct, že čím jsem starší, tím mě flirtování víc baví," svěřila se v diskusi na toto téma v naší Kavárničce čtenářka Maruschka. "Třeba s řezníkem nebo klukem u přepážky v pojišťovně. Ale když mi třeba bylo dvacet, ani za nic bych nic takového nezkoušela, přišla bych si trapná. Vlastně mě tak napadá, že nejlíp se flirtuje, když jsem zadaná, protože to neberu, jako že o něco jde, ale prostě jen se bavím."

Pojďte si povídat do kavárničky Flirtujete ráda a s chutí, nebo patříte spíš mezi ty nesmělejší? Myslíte, že flirt má blízko k nevěře? I na toto téma se právě teď diskutuje v naší virtuální kavárničce. Připojte se do debaty ZDE. Kavárnička U Oněnky

Nepodceňujte řeč těla

Základním předpokladem pro úspěšné flirtování je umění zachytit signály, které lze interpretovat jako výzvy, a adekvátně na ně reagovat. Nemusíte však ani otevřít pusu, slova jsou v této hře zbytečná. Vystačíte si totiž pohodlně s výbavou, kterou nikde v obchodě nekoupíte a na kurzech flirtování vás ji nenaučí. A to: úsměv, oční kontakt, přikývnutí a letmé doteky.

Úsměv na rtu...

Hlavním nástrojem flirtujícího člověka je úsměv. S ním se dají dělat hotová kouzla a upřímně řečeno, nic jím nemůžete pokazit. Lidi, kteří se hodně usmívají, vnímá jejich okolí pozitivněji než zapšklí morousové. A to i v případě, že první jmenovaní krásy zrovna nepobrali a morousové vypadají jako kombinace Brada Pitta a Johnnyho Deppa.

Na toto téma byly dokonce prováděny testy, z nichž mimo jiné vyplývá, že 18 procent lidí okamžitě reaguje na úsměv kladně, 80 procent nejdříve váhá, protože byli úsměvem překvapeni, ale nakonec následuje rovněž kladná reakce. Pouze dvě procenta lidí považují úsměv za něco záporného.

"Já nejspíš flirtuju, aniž bych o tom věděla," míní čtenářka s nickem Zuzikku v našem diskusním fóru Kavárnička. "A myslím, že můj muž je na tom asi obdobně. Oba nějakým způsobem přitahujeme protějšky svým chováním, jeho ženský zbožňujou proto, že je takový, prostě pořád stejný, pořád milý, pořád vtipný."

Naopak Pipi se za přebornici ve flirtování nepovažuje: "Já jsem hrozná stydlivka, když začne někdo flirtovat se mnou, tak jsem ještě schopná opatrně to opětovat, ale spíš se stáhnu."

Flirtování můžete trénovat i v práci...

Oční kontakt

Ačkoliv flirtování je věc intuice, pocitu, nálady, sex-appealu a sebevědomí, jsou lidé, kterým sice není od přírody vlastní, ale právě proto by se v něm rádi zdokonalili. Těm Nina Dreisslerová radí: Mějte se rádi takoví, jací jste, neberte to smrtelně vážně a především: vědomě budujte oční kontakt. Naučte se lidem dívat do očí, zejména těm, kteří jsou vám sympatičtí. Nemusíte na ně zírat jako na svatý obrázek, stačí vyhledat oční kontakt, usmát se a pak se zase podívat jinam.

Trénovat můžete kdekoli, třeba v autobuse, na ulici nebo v obchodě. Pokud se vám příčí hledět lidem přímo do očí, doporučuje lektorka flirtování začít s tím, že se dotyčnému budete dívat na nos. "Rozdílu si sotva někdo všimne a vy mezitím můžete pomalu odbourávat ostýchavost," dodává Dreisslerová.

Ženy jsou aktivnější

Podle specialistky na flirtování minimálně dvě třetiny pokusů o navázání kontaktu vzejdou od žen. A to i v případě, když si muži myslí, že první krok udělali oni sami. Navíc jsou příslušníci silnějšího pohlaví, alespoň co se týče flirtu, poněkud méně chápaví.

"Většina mužů bohužel není dobrá v rozeznávání a dekódování ženských signálů," tvrdí Dreisslerová. "Teprve když si jako žena myslíte, že jste se právě zachovala příliš nápadně a neohrabaně, tak jde přesně o okamžik, kdy si muž všimne, že byste možná mohla mít zájem."

Zatímco ženy nevědomky vysílají přibližně 52 signálů, kterými dávají najevo, že se jim nějaký muž líbí, má průměrný muž k dispozici přibližně jen 10 takových signálů. "Mužské signály jsou však podstatně výraznější, jednoznačnější a zpravidla také spolehlivější. Jako žena rozeznáte, jestli jste pro nějakého muže přitažlivá ještě před tím, než si to uvědomí on sám," míní lektorka flirtování.