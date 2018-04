Ženy mají lepší paměť než muži, potvrdili vědci

6:00 , aktualizováno 6:00

To, co se ví už dávno, potvrdili také vědci. Ženy si lépe a více pamatují než muži. A nemá to nic společného s tím, že by chtěly neustále na světlo vytahovat své křivdy.