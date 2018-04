Speciál Lidových novin nabízí 50 příběhů: Ženy, které změnily svět

Přinášíme příběhy žen, které se neproslavily "jen" jako manželky nebo partnerky slavných mužů, jakkoli francouzskou spisovatelku Simone de Beauvoirovou při její návštěvě Prahy v roce 1963 viděli všichni pouze jako doprovod Jean-Paula Sartra a Hillary Clintonová byla pro mnohé dlouho jen zhrzenou a vlastně docela politováníhodnou chotí prostopášného prezidenta.

Žen, které nebyly, respektive nejsou, "jen" herečkou nebo modelkou, ale svůj talent, finanční prostředky i popularitu využily k tomu, aby měnily svoje okolí. (A nemusel to být právě "světový mír", o co usilovaly.)

Žen, které nebyly "jen" vědkyně, ale tak jako madam Curie odmítly patentovat svůj objev, aby se neprodražil a byl přístupný co možná nejvíce lidem.

Jde jednoduše o výjimečné osobnosti, které se staly nejen suverénním hybatelem svého osudu, ale především (byť to první lze považovat za samozřejmou premisu) ovlivňovaly, či zásadním způsobem ovlivňují, své okolí – tak jako Lenka Bradáčová české právní prostředí.

Speciál Lidových novin

Tato společnost žen-hybatelek je nepochybně různorodá. V každém případě je, samozřejmě bez nároku na generalizaci, spojuje cílevědomost, intelekt a vytrvalost, vnitřní síla.

Občas – a je to další důvod, proč nelze generalizovat – byly jejich schopnosti a nadání napnuty směrem, pod nějž lze jen těžko připsat kladné znaménko. Nesmírně kreativní režisérka Leni Riefenstahlová se stala nástrojem nacistické propagandy. Navýsost intelektuální Ulrike Meinhofová přetavila poselství 60. let do zhoubné podoby terorismu. Jenže tyto dvě ženy jsou v naší publikaci spíš výjimkou. (Odpustíme-li Yoko Ono onen často tradovaný, avšak pohříchu jen domnělý soud, že může za rozpad Beatles.)

Ženy, které změnily svět – jakkoli to bývá u titulků zvykem, není tentokrát v názvu obsaženo mnoho nadsázky. A nemusí přitom jít o planetární dění jako v případě političek Angely Merkelové, Margaret Thatcherové, nebo dokonce (tak přece jen na mírnou nadsázku dojde) Máří Magdaleny.

Svět, to je především naše okolí, vzdálenost, do které každý z nás dohlédne. Pro někoho končí za oceánem, pro jiného v sousední vesnici. Ženy z naší publikace tento individualizovaný svět nás ostatních měnily a mění.