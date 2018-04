Krása naruby. Ženy, které se neholí, propagují přirozenou krásu

Především v letních měsících, kdy vystavujeme na odiv podstatnou část holé kůže, je pro mnohé z nás depilace základním úkonem, bez které nevyjdeme z domu. Jenže stále silněji jsou slyšet i hlasy, které tvrdí, že je to výsledek společenského tlaku a že na chloupcích není vlastně nic špatného.

„Dnes už vím, že jsem to dělala proto, že jsem nikdy neviděla nic jiného. Ve svém okolí, na veřejnosti, v reklamě, ve filmu, v časopisech. V pubertě bylo holení znak dospělosti a být chlupatá znamenalo ostudu. Bylo to tabu. Začala jsem to dělat tak nějak automaticky, protože to tak je „normální“,“ vzpomíná Anna na dobu, kdy se holila. Anna je jednou z žen, které se redakci svěřily s tím, co je vede k tomu, že se neholí.

„Chlupy se mi dřív nelíbily, postupně se mi na některých částech těla líbit začaly, někde je ráda mám, někde ne, ale obecně pro mě estetika, která vychází ze sexistických představ, není kritérium, podle kterého bych se chtěla řídit,“ vysvětluje Anna svůj postoj a dodává, že například chloupky v podpaží se jí vyloženě líbí.

Proto si je holí či zkracuje pouze výjimečně, když jde například na rehabilitaci. Nechce, aby to bylo osobě, která se jí dotýká, nepříjemné. Naopak klín si zase holí úplně, protože je to pro ni pohodlnější například při menstruaci.

I pro další ženy, které redakce OnaDnes.cz oslovila, je holení a chlupy jedním z mnoha témat, které se vztahují k ideálu krásy.

Umělkyně Molly Soda chce zvýšit sebevědomí žen tím, že se chlubí chlupatými fotkami:

Chlupaté podpaží nesmrdí

„Rozhodně to není úplně jednoduché, šla jsem za hranici, která mi není příjemná. Ale celý tlak na ženskou krásu mi přijde tak hrozný, že jsem to chtěla zkusit, zkoumat, co se mi na mně líbí a v jakých situacích. Tak jsem si holila jednu nohu a druhou ne, barvila chlupy v podpaží narůžovo, holila jedno podpaží a druhé ne,“ popisuje svoji zkušenost Lenka.

A dodává, že zarostlé podpaží skoro nevnímá, pokud na ni zrovna někdo pohoršeně nekouká. „Argumenty, že určitě víc smrdím nebo se víc potím, jsou blbost. Mám zkušenost s oholeným i neoholeným podpažím a je to stejné.“ Lenka zároveň přiznává, že neoholené nohy zvládá podstatně hůř. Stejně jako Anna si je proto občas přejede strojkem, aby jí zůstalo několikamilimetrové strniště.

Také Milada se cítí neoholená mnohem svobodněji. Především když je v prostředí přátel, kteří její postoj sdílejí. „Nestydím se za svoje chlupy. Často se však ocitnu ve společnosti, kde je standard být bez chlupů, takže si hledám různé strategie, jak se se svými postoji a chlupy vyrovnat,“ svěřila se s tím, že ji vždy potěší, když se setká s někým, kdo se též neholí. „Myslím, že nějaké vzory jsou v tomto ohledu důležité a chlupatých žen je ve veřejném prostoru stále málo.“

Moje volba, moje tělo

Oslovené ženy se shodují, že depilace pro ně znamená formu společenského útlaku a sexistických stereotypů. „Podle mě je to nástroj patriarchátu, jak udržet ženy v nerovné pozici. Je pro mě důležité se tomuto ideálu vzepřít a trochu ho rozmělňovat,“ shrnuje Lenka.

Rozhodování žen v této oblasti často negativně nebo pozitivně ovlivňují i partneři. Podle Anny mohou nevhodné či zraňující poznámky mnoho žen přimět, aby se holily, i když jim to není vůbec vlastní.

Milada například přiznává, že trvalo, než se přítel s jejím postojem vypořádal. Občas v ní prý rezonoval text písně Depilace kapely Kazety: „Musí to pryč. Všechno to musí pryč. (...) Trochu to bolí, když mě nechceš takovou, jaká jsem, city se drolí, když do nich mícháš depilační krém“.

Ukaž chloupky

Velkou podporou jsou různé skupiny na sociálních sítích. Ženy sdílejí své chlupaté fotografie a navzájem se podporují. Jedná se například o Fuckshaving, Femme fur nebo Hairy Legs Club.

Do boje za chloupky se čím dál častěji pouštějí i celebrity. Nohy si neholí herečky Lindsay Lohanová nebo hvězda seriálu Teorie velkého třesku MayimBialiková. Zarostlé podpaží hrdě vystavuje zpěvačka Iva Bittová stejně jako její zahraniční kolegyně Amanda Palmerová. Také Madonna nebo Miley Cyrusová si své chlupaté fotografie vystavily na Instagram.

Chtějí tak dát najevo, že ženská krása a péče o sebe nemá s chloupky nic společného. „Nepovažuju se za přírodní ženu, zpustlou nebo neupravenou. Jsem holka, co má ráda třpytky, jasmínové vůně, pracuje v neziskovce a neholí se,“ uzavírá Lenka.