Ženy, které inspirovaly kosmetické objevy

Ani Adriana Sklenaříková nezůstala pozadu a vytvořila chytré přípravky proti vráskám.

Slunce v tubě

Coco Chanel byla jednou z prvních žen, které se odvážily vystavit svou tvář slunci a odstartovaly ve 20. letech 20. století módu opálené kůže. Díky ní uvedl francouzský parfumér Jean Patou úspěšně na trh první opalovací olej s názvem l‘Huile de Chaldée, který chránil pokožku před účinky slunce. Dnes, kdy víme, že nadměrné opalování škodí, je však lepší se slunci vyhýbat. Toužíte-li přesto po opálené kůži, spolehněte se raději na samoopalovací přípravky. Laboratoře Chanel zůstaly i dnes na špičce kosmetického vývoje a loni představily výjimečný samoopalovací krém na obličej Soleil Identite, který dodává přirozené 'venkovní' opálení jako z hor nebo od moře. Navíc pokožku hydratuje, obsahuje zklidňující složky a příjemně voní.

Kosmetika z kuchyně

Mladá Josephine Esther Mentzer snila o tom, že se stane dermatoložkou. V roce 1930 se však vdala za Josepha Laudera a společenské konvence jí nedovolily pracovat. Zůstala tedy doma a starala se o rodinu. Nevydržela to však dlouho a začala v kuchyni vyrábět první lektvary pro péči o pleť. Prodávala je jako odličovač, tonikum a dva typy krémů. Slibovaly zdravou pleť, obnovení buněk a jiskru.

Prvními zákaznicemi byly ženy z okolí, které chodily do kadeřnického salonu Dům u popelavých blondýn. Netrvalo dlouho a její čtyři produkty se proslavily ve všech salonech v New Yorku a v roce 1946 založila Estée Lauder firmu se svým jménem. Jeden ze svých proslulých výrobků, luxusní pleťový krém Re-Nutriv Creme pro vyživení suché a zralé pleti, uvedla na trh v roce 1958 a řada Re-Nutriv se úspěšně prodává i dnes. Tajemství křemíku

Když pořád nemůžete najít kosmetiku, která by přesně odpovídala potřebám vaší pleti, co uděláte? Topmodelka Adriana Sklenaříková Karambeu si založila vlastní řadu kosmetických výrobků. Přestože se v modelingu pohybuje už téměř patnáct let a za tu dobu vyzkoušela snad všechny kosmetické značky, nikdy nenašla své jasné favority.

Proto se rozhodla vytvořit značku Silicium+. Stavebním kamenem této kosmetiky je organický křemík, který má naprosto výjimečné regenerační a hydratační schopnosti a bojuje proti předčasnému stárnutí pleti vlivem znečištěného prostředí, životního stylu, stresu a UV záření. Řada zahrnuje sedm základních produktů k péči o pleť obličeje i těla.

Vůně hlasu

Sametově smyslný a hluboký hlas francouzské herečky Anny Mouglalis se stal inspirací pro vůni Allure Sensuelle, svůdnější variantu vůně Allure od Chanel. Na rozdíl od své předchůdkyně je tajemná a dráždivá a přitom étericky zářivá. Její lehké, květinově orientální aroma zdůrazní smyslnost a emoce každé ženy. Hlavu vůně tvoří kombinace bergamotu, citrusu a mandarinky s růžemi, jasmínem a irisy, orientální srdce vychází ze spojení vanilky s ambrou a pačuli, slunečně kořenitý tón základu je tvořen haitským vetiverem, růžovým pepřem a kadidlem.

Hustě řasy díky válce

Na začátku byla náhoda. Na očním oddělení jedné pařížské nemocnice vyvinula mladá lékařka Danielle Roches antibakteriální mast pro ošetření popálenin. A pacientům 'zázračně' dorostly řasy. Tak se zrodil přípravek Lipocils, který si oblíbily miliony žen toužících po dlouhých a hustých řasách. Doktorka Roches založila roku 1948 laboratoře Talika, které dodnes produkují výrobky zaměřené na oči, nehty a ruce.

Inspirováno princeznou

Značku Lancaster založili v roce 1946 v Monaku průmyslník Georges Wurt a chemik Eugene Frezzali. O dva roky později postavili továrnu a vytvořili první tři produkty péče o pleť, které se brzy proslavily i za hranicemi. Následovala první řada dekorativní kosmetiky a parfém Mademoiselle de Paris s fl akonem tvarovaným podle Eiffelovy věže. Roku 1970 představili speciální řadu 'Ligne Princiére', inspirovanou krásou monacké princezny Grace. Řada zahrnovala také pokrokové produkty proti stárnutí. Za krásnější pleť bojuje Lancaster dodnes s pomocí přípravků proti vráskám a dalších speciálních produktů pro ženy.