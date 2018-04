Ženy jsou v posledních letech stále tlustší

Poté však u žen dochází ke zjevnému zvratu a nejpozději kolem 35. roku věku se současné ženy stávají statisticky silnější než jejich předchůdkyně v minulém století. Rozdíl je markantní především v horní části postavy než od boků dolů.

Tato zjištění jsou velmi významná pro oděvní průmysl, zejména pro výrobu prádla, podprsenek, korzetů a podobně. Měření pomáhají výrobcům vyvinout lépe sedící prádlo: ukázalo se totiž, že až 35 procent žen zahrnutých do průzkumu nosí příliš malé podprsenky.

O důvodech, proč jsou ženy stále tlustší, a to zejména v hrudníku, lze zatím jen spekulovat. Podle nejfrekventovanější teze za to může především nedostatečná tělesná aktivita. Pro účely studie, hrazené oděvním průmyslem, byl vzorek 1500

žen ve věku od čtrnácti do sedmdesáti let testován laserovým měřicím zařízením.