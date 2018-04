Ženy jsou tvrdohlavější než muži. Od narození

Umíněnost patří k základním charakteristikám muže stejně jako jeho schopnost přepínat televizní kanály rychlostí světla. Zejména v případech, kdy je ohrožena jeho "pravda", se muž stává tvrdohlavým superhrdinou. Podobně jako pán v upnutém trikotu a v červených kozačkách s velkým S na prsou je schopen do poslední chvíle hájit svou čest, a to i za cenu, že u toho vypadá trochu jako idiot.

Obrázek paličatého muže, který nikdy nepřizná svou chybu, je už tak tradiční, že by se mohl tisknout na vánoční pohledy. O to je překvapivější zjištění nedávné studie, jež odhalila, že tvrdohlavějším pohlavím jsou jednoznačně ženy.

Tým vědců z čínské univerzity pozoroval tři tisíce mužů a žen a dospěl k pozoruhodným výsledkům. Co se týče "tvrdosti" hlavy, ženy nesporně vítězí. Průměrná tloušťka ženské lebky je totiž 7,1 milimetrů, zatímco mužská lebka je silná jen 6, 5 milimetrů. Důkaz je to zcela jasný - tvrdohlavost je standardní výbavou našeho těla. Co nám tím chce příroda asi naznačit?

Mistryně paličatosti

Ženská tvrdohlavost se však projevuje i v mnoha dalších směrech. A jeden z nich je opravdu všeříkající: žijeme déle. Ženy se průměrně dožívají vyššího věku než muži, a to nejen v České republice. Podle profesora Tomohiro Kono z tokijské univerzity, ženy žijí déle než muži téměř všude na světě. Vysvětlení tohoto fenoménu nabízí studie, která udává, že za ženskou dlouhověkostí stojí z třiceti procent genetická výbava a ze sedmdesáti procent jejich chování.

Například co se týče novoročních předsevzetí, jsme mistryněmi paličatosti. Odhodláváme se k zdravějšímu stravování, upisujeme se k pravidelným sportům, přestáváme kouřit a vše zvládáme mnohem déle a pečlivěji než naše polovičky. Abychom to však s tou dokonalostí nepřehnaly, naše (prokázaně) tvrdá hlava nás může občas dostat do průšvihu.

Studie totiž prokázaly, že tvrdohlavost je nakažlivá. Přenáší se vzduchem a ty nejsilnější epidemie nastávají v období hádek. Tím, jak muži přistupují k problémům a jen sporadicky jsou ochotni ustoupit, nám v podstatě do ringu házejí rukavici, na kterou naše paličatost reaguje jako mouchy na lep. Žijeme ve století ženské emancipace a naše nové instinkty nám radí: vzdoruj. Vědci tak konkrétně zjistili, že ženy jsou často umíněné jen proto, aby si získaly respekt muže.