Britské ženy jsou nevěrnější než muži. Češky se milenci tolik nechlubí

Ženy se většinou rozhodnou k nevěře, mají-li alibi a příležitost. Pak ale podvádějí mnohem usilovněji a mají také více milenců než nevěrní muži, kteří podvádějí i tehdy, nemají-li dobré podmínky pro nevěru a vyhlídky na ni jsou chabé.

Nevěrní muži uvádějí jako důvod pro podvádění snahu o sexuální vzrušení, nudu v manželství a potřebu zvednout si ego. Důvody nevěrné ženy zní: touha po emocionálním naplnění, zvednutí sebevědomí či touha po zamilovanosti a lásce. Ženy se také mnohem častěji do milenců zamilovávají.

"Jakmile se rozhodnou, že budou podvádět, mají ženy víc příležitostí a také je více využívají než muži," tvrdí Emily Popeová ze seznamky pro nevěrníky Undercover Lovers.

Český partnerský psycholog Petr Šmolka se zjištění průzkumu mezi čtyřmi tisíci Brity diví: "Při pověstném ´půvabu´ britských žen jde o zjištění přinejmenším překvapivé."

Průzkum také zjistil, že po svatbě jsou to opět ženy, které pravděpodobně první poruší slib manželské věrnosti.

Zatímco nevěrní muži vydrží být věrní v průměru až téměř šest let manželského života, ženy si v mimomanželské posteli užívají již za pouhých pět let po svatbě, tvrdí Daily Mail.

Především jde vždy pouze o subjektivní výpovědi respondentů, domnívá se Petr Šmolka. "Do nich se ovšem může promítat nejen realita, ale i vlastní nenaplněná přání. Potom by se údajná čipernost britských žen pochopit dala - čím méně toho ve skutečnosti chuděry zažijí, tím více v průzkumech fantazírují a vytvářejí tím zdání jiné reality," uvádí průzkum na pravou míru a připomíná, že v Česku takto pro změnu nadsazují spíše muži.

"Druhý problém spočívá ve skutečnosti, že většina průzkumů mapuje především nevěry heterosexuální. Pokud se pak jedno pohlaví jeví jako výrazně neposednější, nabízí se otázka, s kým že si to vlastně užívají?" Zamýšlí se psycholog a na závěr dodává, že ho uvedená data příliš nevzrušují. "Zároveň však musím přiznat, že teď marně pátrám v mysli, co mne vlastně skutečně vzrušuje. Zjištění z podobných průzkumů to však zcela jistě nejsou. Dokonce ani ženy, alespoň ty britské!"