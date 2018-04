Ženy: jak si zachránit zdraví

Co mohou ženy dělat pro to, aby byly zdravé? Zapomenout na plné talíře, hýbat se a navždy odložit cigaretu. Jinak jim hrozí nemoci srdce a cév a zhoubné nádory. Žijte zdravě. Tak se dají shrnout rady lékařů, kteří odpovídali na otázku, co mohou ženy dělat pro to, aby si prodloužily život.