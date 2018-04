Ženy za volant patří. Skoncujme s předsudky vůči řidičkám

Po internetu kolují stovky fotek, videí a memů opatřených „vtipnými“ komentáři o nemožných řidičkách. Automobilka Audi se rozhodla zaútočit na ně pomocí kampaně na sociálních sítích. Zveřejnila spoustu pro ženy urážlivých memů a opatřila je odkazem, po rozkliknutí ale čekalo na sexisty překvapení.



Namísto pomlouvání řidičských schopností žen se dostali na stránky o ženských automobilových závodnicích nebo o ženách, které řídí technologický a ekonomický pokrok (více ve videu). Podle odborníků jsou totiž posměšky na adresu žen za volantem spíš obrazem našich vlastních předsudků než toho, co se opravdu děje na silnicích.



„Chlapci nabývají sebevědomí hodně rychle oproti dívkám. Když jdou do autoškoly a začnou jezdit, tak si subjektivně myslí za mnohem kratší dobu, že jsou dobří řidiči. Dívky mají z prvního samostatného kroku strach, i když třeba udělají řidičský průkaz a komisař uzná, že to umí, bojí se samy vyrazit do provozu,“ řekla iDNES.cz dopravní psycholožka Vlasta Rehnová.



Menší sebevědomí a drobnější nehody

Přílišné sebevědomí ovšem může být mladým chlapcům na škodu, nezkušení řidiči chvíli po autoškole se často stanou oběťmi tragických dopravních nehod, protože přecení své schopnosti nebo řídí pod vlivem alkoholu a jiných drog. Podle statistik se pak muži vyšší měrou podílejí na závažných dopravních nehodách, zatímco ženy se dopouštějí těch drobnějších.

Ženy bývají často terčem posměchu proto, že údajně neumí parkovat. Podle britského výzkumu je to ale ještě trochu jinak - ženě opravdu trvá déle než zaparkuje (21 oproti 16 vteřinám u mužů) a častěji do místa vjíždí a vyjíždí, výsledkem je ovšem lépe zaparkovaný vůz (muži ve výzkumu získali průměrně 12,3 bodu ze 20, ženy 13,4 bodu).

„Žena je jako řidič svědomitější, neriskuje a nepouští se do nebezpečných situací,“ říká učitelka a majitelka autoškoly Irena Kerberová, která během své praxe vychovala tisíce řidičů a řidiček. Ženu málokdy uvidíte na silnicích závodit nebo dokonce „házet myšku“, což jsou časté a hlavně velmi nebezpečné hříchy silničních pirátů.

Učitelka autoškoly i dopravní psycholožka připouští, že ženám zpočátku parkování trochu déle trvá. Ale podle obou odbornic je důležitý hlavně důkladný nácvik řidičských a parkovacích dovedností, který teprve udělá ze studenta autoškoly opravdového řidiče či řidičku.

První za volantem

Až příště uslyšíte nevhodné komentáře na adresu žen za volantem, můžete připomenout třeba slavnou českou závodnici Elišku Junkovou nebo Berthu Ringerovou (později Benzovou). Němka výrazně investovala do podniku svého snoubence Karla Benze a v roce 1886 byla prvním člověkem, který v automobilu urazil delší vzdálenost bez týmu mechaniků za zády.

Během více než stokilometrové vyjížďky si navíc Bertha dokázala poradit s mnoha problémy - od vyčištění palivové hadičky až po opravu brzd, které ještě vylepšila vynálezem brzdového obložení. Cestu podnikla bez manželova vědomí, chtěla ho tak přesvědčit o užitečnosti vynálezu pro běžné lidi. Přesvědčila nejenom jeho, ale i širokou veřejnost - zakázky na automobily se začaly firmě jen hrnout.