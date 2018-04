Ženy čtyřicítky jsou krásné a žádoucí

Hlasujte v anketě: Jsou podle vás ženy okolo čtyřicítky přitažlivé?

Zažíváme fenomén, kterému by se dalo říkat „40 je nových 30“. A není to jen o tom, že mezi světovými i našimi celebritami vládnou zralé ženy.

Svět známých lidí totiž vždycky s malým předstihem a trochu předimenzovaně ukazuje to, co se chystá na celou společnost. Neskutečně pružná Madonna svádí hitparády stejně jako snědé tanečníky ve svých videoklipech. Lucie Bílá se v den svých čtyřicátin vdala za novou lásku a teď přemýšlí o miminku. Michelle Pfeiffer, Bára Basiková, Meg Ryan, Veronika Žilková… co mají společného? Nikdo, nic a nejméně jejich věk jim nediktuje, kdy a jak by co měly dělat.

Nejde o to, že jsou atraktivní pro muže, ale hlavně a především o to, že jsou plné elánu - všechno můžou a dokážou a je jim tak trochu jedno, pro koho jsou atraktivní. Svoji hodnotu už totiž neodvozují od toho, jestli se někomu líbí.

S KÝM A HLAVNĚ PROČ

Mnohé ženy, kterým je dnes čtyřicet a víc, se vdaly, rozvedly a znovu zamilovaly - klidně opět do toho nepravého. Mnoho zažily, ale mnoho také přežily a z toho čerpají sebejistotu. Mnohé začínají ve čtyřiceti nový život - a často mnohem bohatší než ten v první půli života. Když dokázala založit novou rodinu a povít další dítě Veronika Žilková, jejíž každý krok dopodrobna cupuje bulvár, proč byste nemohla znovu začít vy?

„Neříkám, že by se každá měla ve čtyřiceti rozvést a začít znova, ale je fakt, že nejsem mezi kamarádkami jediná, která zjistila, že se ve dvaceti špatně vdala. Před dvěma lety jsme se s manželem rozešli, a když jsem pak hledala nového partnera, už jsem věděla, co pro život potřebuju. A s tím, kterého mám teď, už budu spokojeně žít až do… no, jak dlouho nám to vydrží,“ směje se dvaačtyřicetiletá Vlaďka Housková z Příbrami.

„Mnohdy mají zralé ženy mladšího partnera, protože je motivuje, umí je rozesmát a za zkušenosti, přijetí a toleranci nabízí čistou lásku,“ říká psychoterapeutka Hellena Holečková. „Nekritizuje ženu, tak jako to někdy dělají její vrstevníci, ale bere ji takovou, jaká je. Je starší, no a co. S tím do toho přece šel.“

MŮŽE ZA TO VNITŘNÍ SÍLA

V anketě o nejzajímavější Češku, kterou ONA DNES pořádala počátkem roku, skončilo v první desítce hned sedm žen, které čtyřicetiny slavily ještě v době ,kultu mládí‘. Livia Klausová, Marta Kubišová, Jiřina Jirásková… Za jejich krásou se skrývá vnitřní síla, nasazení, osobnost. Zkrátka krása je spjata se životem, jaký vedeme. Jsme-li se sebou spokojeni, staří být nemůžeme. Příkladem je i čtyřicátnice Lucie Bílá: „Když mi bylo dvacet, chtěla jsem, aby si mě vážili všichni. Ve třicet jsem si přála, aby si mě vážilo mé okolí. A teď bych byla ráda, abych nikdy neztratila důvod, vážit si sebe sama.“

„Krása není nic jiného než pozitivní vyzařování. Kdo chce zůstat mladý a krásný, musí si udělat pořádek v sobě,“ říká psycholog Miroslav Plzák.

DĚTI, NEBO PRÁCE?

Tuhle volbu už máte ve čtyřiceti rozhodnutou - a je to úleva. Ty nepřeberné možnosti, které současná společnost a úroveň medicíny nabízejí, přinášejí spoustu dilemat. Máte děti už velké? Pak se teď můžete vrhnout třeba na nový sport nebo cestování. Máte ratolesti předškolního věku? Pak s nimi krásně omládnete. Čekáte miminko? Pak si to užijete naplno a bez lítostí dvacetiletého mládí. Rozhodla jste se nemít děti vůbec? Pak víte, proč jste to udělala, a užíváte si plného života. Když si vyberete podle svého nejhlubšího přesvědčení, nemůžete udělat chybu.

Co se práce týče, znamená čtyřicítka vrchol kariéry. Jak říká psycholožka Magdalena Čevelová: „Už umíte oddělovat pracovní věci od soukromých a soustředit se na detaily. Umíte pustit z hlavy zbytečnosti a tak se vám v práci začne dařit ještě lépe.“ A personalistka firmy Oracle Jitka Šarochová dodává: „Mladší ženy bývají ambiciózní, často nekompromisní a celkově ostřejší. Ale ne vždy je to podložené zkušenostmi a kvalifikací. Naopak ženy po čtyřicítce jsou zvyklé balancovat mezi prací a rodinou, jsou sebevědomé, otevřenější diskusi a argumentačně silnější.“

Čtyřicáté narozeniny nejsou dramatický zlom, ale krok do nové etapy. Jste zralá a vaše sebevědomí stojí na tom, co jste dokázala, a ne na tom, že vám příroda a mládí nadělily pevnou pleť a ploché břicho. Víte, co chcete, a pokud to nemáte, pak víte, jak to napravit.

Proč se mladým mužům líbí ženy, kterým už bylo čtyřicet?

Mnoho žen kolem čtyřicítky zjišťuje, že se k nim mladší muži hodí mnohem lépe než ti starší nebo stejně staří. A nejen v Hollywoodu. Například v Německu jde na radnici každá druhá žena přes čtyřicet s mladším mužem. A v Česku třeba Lucie Bílá a Václav Noid Bárta, kteří mají mezi sebou věkový rozdíl 15 let. Psychologové vysvětlují tento fenomén takto: Pro řadu mužů kolem šedesátky je už žena po čtyřicítce ,prostě stará‘. Potřebují ženu spíše jako dítě, jako objekt své péče, nikoli jako partnerku.Mladší muži uvažují jinak: vidí tyto ženy jako zajímavé osobnosti, vnímají jejich sílu a nezávislost - to, co je dělá tolik atraktivními.

Bára Basiková, zpěvačka (43)

Snad nikdy to Báře Basikové neslušelo tolik, jako když překročila čtyřicítku. Je úspěšná zpěvačka, milující máma a hlavně ženská, která si věří a zná svou cenu. A to jí moc sluší...

VE DVACETI: V otázkách života i kariéry zpěvačky jsem byla spíš skeptická

Ve dvaceti letech jsem snila o dětech, rodině a kariéře zpěvačky, a přestože jsem k tomu neměla důvod, bála jsem se, že se mi tyto sny nesplní. Přitom jsem už tehdy intenzivně koncertovala s kapelou Precedens. Dokonce tak, že jsem zanedbávala školu a na ekonomce pak jako jediná ze třídy maturovala až na podzim.

VE TŘICETI: Poprvé před rozhodnutím: děti, nebo zpívání

Do třicítky jsem vstoupila jako máma ročních dvojčat, čímž se mi dokonce dvojnásobně splnil největší sen. Užívala jsem si to a nic jiného neřešila. Jenže když pak přišla nabídka Máří Magdalény do rockového muzikálu Jesus Christ Superstar, přijala jsem ji. Od té doby neustále řeším dilema: děti, nebo práce. Ale pocit naplnění, které snad každé ženě její děti dávají, mě udělal silnou. Zvedl mi sebevědomí, dovolil mi naplno pracovat i naplno se věnovat dcerám.

VE ČTYŘICETI: Jsem svobodná a vím, co je a co není důležité

Se čtyřicítkou jsem si najednou velmi jasně uvědomila skutečné životní hodnoty, začala jsem rozlišovat podstatné od bezvýznamného, získala nadhled a spoustu věcí jsem přestala brát příliš vážně, třeba i zpívání. Proto jsem si také mohla dovolit na dlouhé dva roky opustit koncertní pódia. Dneska už vím, že se mohu věnovat profesi zpěvačky, aniž bych přitom musela obětovat svůj soukromý život. Čtyřicítka je podle mne nádherný věk. Člověk má spoustu zkušeností, může si říct, že v životě něco dokázal, je moudřejší, vyrovnanější… i když to v žádném případě neznamená, že teď už o sobě nepochybuji. To dělám celý život. Nyní se však cítím velmi svobodně.

Eva Dundáčková, poslankyně parlamentu České republiky (42)

Poslankyně parlamentu a právnička Eva Dundáčková objevila na prahu čtyřicítky nový svět díky potápění.



VE DVACETI: Mateřství naplnilo můj život

Ve dvaceti letech jsem za sebou měla první sňatek, první porod, dvě operace a dva roky vysoké. Pobírala jsem sociální a prospěchové stipendium a rodičovský příspěvek, dohromady nic moc. Bydlela jsem u rodičů, kteří mi pomáhali ze všech sil, stejně jako prarodiče. Maminka je mou oporou dodnes, bez ní bych nedokázala nic. Ve dvaadvaceti letech jsem už byla rozvedená a pracovala jsem jako podniková právnička.

VE TŘICETI: Stala jsem se podruhé matkou

S třicítkou jsem opustila slibně se rozvíjející kariéru podnikové právničky a tři a půl roku jsem byla šťastnou ženou v domácnosti. Přitom jsem si udržovala své profesní dovednosti. V té době jsem měla za sebou osm let právnické praxe, zážitky ze sametové revoluce a první politické zkušenosti. Díky svobodné společnosti jsem mohla poznávat východní filozofie a jógu nejen jako cvičení, ale i cestu sebeovládání.

VE ČTYŘICETI: Hodnoty a cíle se věkem nijak nezměnily

Cítím se vyrovnanější, bohatší o zkušenosti, nová přátelství. Mám za sebou osm let v parlamentu. Práce je pro mne způsob života. I přesto mi zůstává čas pro děti a přítel je pro mě zdrojem inspirace i duševních sil a jsem mu za to vděčná. Organizujeme spolu potápěčské tábory pro děti a já jsem na prahu čtyřicítky díky potápění objevila nový svět. Spolupracuji s Fondem ohrožených dětí a pomáhám na svět dětskému domovu v Dubenci.

Michaela Dolinová, (42) herečka a moderátorka

Bývalá televizní rosnička se čtyřicítky bála. Přesto se v tomto věku ocitla na startu nové a lákavé kariéry, se svým tělem je v přátelském vztahu a ví, že každý má to, co si zaslouží.

VE DVACETI: Učila jsem se samostatnosti

Ve dvaceti jsem působila v divadle a právě jsem se rozešla po velké lásce s člověkem, kterého jsem si měla brát. A vzápětí jsem se šíleně zamilovala do jiného a bezhlavě se vrhla do nerovného vztahu. Skvělé partnerství nám vydrželo sedm let a naštěstí byl můj přítel rozumnější než já a nehnal se do svatby, o kterou jsem v jeho případě hodně stála. Dnes jsem mu za to vděčná. Tehdy se mi plnily všechny sny. Hrála jsem divadlo, v Praze jsem získala garsoniéru a vyměnila ji za vytoužený byt v centru, měla jsem řidičák… Přesto jsem většinu času bojovala s nedůvěrou v sebe sama.

VE TŘICETI: Prožívala jsem nejfamóznější období

S třicítkou jsem začala hostovat v karlínském divadle v úspěšném představení Moje férová Josefína, nastoupila jsem do televize Nova jako moderátorka počasí a vdala jsem se. Cítila jsem se úžasně. Myslím, že třicítka je pro ženu nejfamóznější věk, navíc když během ní má ještě děti jako já. Měla jsem pocit, že už něco vím, začala jsem být asertivnější.

VE ČTYŘICETI: Cítím se stále lépe

Čtyřicítky jsem se bála. Ale po deseti letech v roli televizní rosničky mi nabídli moderování Snídaně s Novou. Taky jsem začala účinkovat v úspěšných televizních seriálech, hraji divadlo… Cítím se stále lépe, víc o sebe dbám. To, že v tomto věku vypadáte dobře, není samozřejmost, ale zásluha. A moje tělo mi dělá radost. Je zdravé, štíhlé a ohebné...