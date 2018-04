Ženy: Co platí na obávané nemoci

MÝTY O ŽENSKÝCH CHOROBÁCH Také věříte, že ženy nejvíce umírají na rakovinu? 1. Ženy nejvíce umírají na rakovinu.

Není to pravda. Nejvíce žen podlehne onemocněním srdce - v Česku je to

pětapadesát procent. Na zhoubné nádory ročně umírá šestadvacet procent žen. 2. Infarkt následuje vždy po nějaké námaze nebo šoku.

Nikoli. Infarkt může udeřit, i když je člověk v naprostém klidu. Když člověk pociťuje bolest na prsou, v pažích a má pocit, že má infarkt, měl by včas on nebo jeho okolí zavolat záchranku. Čím dříve léčba začne, tím větší šance na uzdravení. 3. Pokud žena po menopauze užívá hormonální léčbu, je před nemocemi srdce

chráněna.

Není to pravda. Podle posledních výzkumů hormonální léčba u žen po přechodu

nepůsobí stejně jako přirozená produkce hormonů před menopauzou a v určitých případech dokonce riziko závažných onemocnění zvyšuje. 4. Rakovinou děložního čípku trpí jen ženy, které střídají partnery.

Ne vždy to platí. Promiskuita sice zvyšuje riziko tohoto onemocnění, ale žena může mít i jednoho partnera za život a s virem, který toto zhoubné bujení vyvolává, se může také setkat. To, zda nemoc vypukne, závisí mimo jiné na obranyschopnosti organismu. 5. Jestliže žena po menopauze občas slabě krvácí, nemusí se tím zabývat.

Rozhodně neplatí. Pokud se u ženy po přechodu objeví i slabé krvácení, měla by ihned navštívit lékaře. Mohlo by jít o rakovinu dělohy. Tento nádor lze přitom vyléčit tím, že se včas odstraní děloha. 6. Samovyšetření prsu naprosto stačí k tomu, aby žena včas odhalila rakovinu

prsu.

Nestačí. Je to pomocné vyšetření, ale mamografie je přesnější. Mamografické vyšetření odhalí nádor v minimální velikosti, kdežto samovyšetřením se nádor zjistí, až když má několik centimetrů. Proto by každá žena po pětačtyřicítce měla každý rok podstoupit mamografii. V případě, že se u někoho v rodině nemoc vyskytla, začínají preventivní vyšetření ještě dříve.