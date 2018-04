Ženy chtějí pozornost, muži uznání

Od prvního května nebude smět existovat u nás jediné povolání vyhrazené pouze mužům nebo pouze ženám.

Co je důležité ve firmách?

Každá firma či instituce má propracovanou strukturu funkcí, týmů, předpisů a nařízení pro řadu procesů a různé situace. Nicméně pohoda fungování i úspěch stejně nakonec závisí na úrovni komunikace - tedy dnes už bez výjimky všude na úrovni komunikace mezi muži a ženami.

Bude-li se každý z nás chovat jen intuitivně, v souladu s hodnotami a zvyklostmi pouze svého pohlaví, dočkáme se kyselých třenic a hořkých hádek. Pronikneme-li hlouběji a s vědomím respektu a tolerance do zvyklostí a hodnot opačného pohlaví, dočkáme se souladu, vzájemné pomoci, prosperity.

V odlišnosti obou pohlaví je skrytý velký potenciál. Využít se dá jen tehdy, pokud odlišnosti v chování dobře poznáme.

Skupinka mužů ráda na pracovišti pohovoří o sportu, technických parametrech aut, fyzických rozměrech žen a dívek. Proč ne; avšak v přítomnosti žen by tato témata mohla být nejen nudná, ale leckdy přímo nevhodná. Neuctivá.

Skupinka žen s chutí porozpráví o zajímavostech z okruhu svých rodin či známých do velkých podrobností. Ženám nevadí, že jejich hovor plyne a plyne - a nesměřuje jednoznačně k nějakému jasnému cíli, jasnému vyřešení. V přítomnosti mužů by však právě toto mohlo budit jejich nevraživost, ba dokonce opovržení.

Úspěšné ženy nevidí v mužích nepřátele

Dojde-li však přece jen někdy na nepříznivou variantu, pamatujte: opačné pohlaví to nedělá schválně, spíše z nevědomosti. Z pocitu typu "co je příjemné a přijatelné pro nás, musí být přece příjemné a přijatelné pro všechny lidi".

Prvním krokem na cestě k pohodě a prosperitě společného pracoviště tedy je nepodsouvat komunikačnímu stylu opačného pohlaví hned zlý úmysl. Je dobré snažit se ho pochopit a porozumět mu.

Úspěšné ženy v rozhovorech pro média často uvádějí, jak se dostaly na své posty a funkce. Všimněte si, že to nebývá tím, že by si z mužů udělaly nepřátele. Naopak - dovedly si je šikovně získat jako spojence. Nemám teď na mysli obehranou písničku o kariéře přes postel, to v žádném případě.

Kariéra přes spojenectví

I když se takové věci stávají a budou stávat, může moudrá žena postupovat vzhůru i důstojněji. Jak? Nebude dávat najevo slabost a zranitelnost. Bude vyzařovat dojem "zvládnu svůj úsek sama, nezpanikařím, dovedu zachovat chladnokrevnou rozvahu".

Měla by dokázat vést rozhovory v případě potřeby stručně, jednoznačně, se silným směřováním k řešení. A v neposlední řadě též ukazovat odolnost, rozhodnost, smysl pro spravedlnost, neovlivněný náladami a pocity.

Kariéra takové ženy ve smíšením kolektivu je rozhodně stabilnější a dlouhodobější než kariéra její kolegyně, která spoléhá hlavně na blízké styky s určitými muži. Mužský respekt vůči určité ženě je dlouhodobějšího charakteru než mužské erotické pobláznění.

Také muži trvale úspěšní ve smíšených nebo převážně ženských kolektivech nevděčí za své postavení tomu, co mají v kalhotách. Dlouhodobá dobrá pozice se buduje přes jejich ochotu naslouchat ženám, vnímat jejich pocity. Z jejich schopnosti nedělat z přechodného poklesu ženské pohody absolutní záležitost. Z jejich dovednosti zajímat se o kolegyně, vystihnout jejich potřeby bez nutnosti žádat po nich vždy polopatické vysvětlování.