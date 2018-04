Pravda o vztazích: ženy chtějí víc mluvit, muži raději sex

Studie publikovaná v deníku Daily Mail vychází z rozhovorů psychoterapeutů pracujících pro psychologickou organizaci Relate. V momentě, kdy se pár dostane do problémů, ženy jako první hledají pomoc z krize. Zejména formou rozhovoru s partnerem. Muže zajímá pomoc až v momentě, kdy se loď potápí. A jde jim o jedno jediné: co nejrychleji problém vyřešit a užívat si sexu.

Mnozí muži vnímají poradny a terapie jako slabost. Fakt, že vztah prochází krizí, si mnohdy ani neuvědomují. Dochází jim to až v momentě, kdy vztah krachuje. Souhlasí-li s odbornou pomocí, pak jedině za jasných podmínek: chtějí seznam rychlých a efektivních řešení. Od expertů očekávají jasné rady, co mají dělat, aby se vše rychle dalo do pořádku a oni si zase mohli užívat v ložnici.

"Ženy vedle toho hledají v poradnách víc komunikace a porozumění a snaží se při sezení provést revizi zdravotního stavu svého vztahu," píše Daily Mail s tím, že muži mají velmi praktický přístup. Pro ně je sezení příležitostí vyřešit rychle problém a mít opět dostatek intimností. Vyplývá to ze studie Davida Wilkinse, jenž vyzpovídal několik terapeutů.

"Někdy je pro muže hnací silou, která je vede na terapii, to, že budou s partnerkou líp komunikovat a budou mít víc sexu. Myslím, že pokud chcete víc mužů dostat na terapii, pak musíte prostě říct: Přijďte se k nám poradit a budete mít víc sexu!" říká jeden z terapeutů společnosti Relate.

Paradoxem zůstává fakt, že muži potřebují terapii víc než ženy. Čísla hovoří jasně.