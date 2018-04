Ženy by nás měly hnát k vyšším výkonům, říká Muž roku

Martin Gardavský Narodil se před 24 lety. Do soutěže Muž roku 2011 se přihlásil po sázce s kamarádem, kterou prohrál. Kromě hlavní ceny získal tento 188 centimetrů vysoký student z Mořiny i ocenění jako nejsympatičtější finalista. Mezi jeho koníčky patří sport, historie a ve volném čase pracuje jako průvodce. Mluví několika jazyky a je nezadaný.

Cítíte se krásný?

Cítím se přirozený. Krásných lidí je velká spousta. Jde o to, jak svoji krásu ukážete lidem. Snažím se ostatním ukazovat spíše vnitřní krásu. To, co je skutečně ve mně.

Co pro vás pojem krása vlastně znamená?

Krása pro mě znamená skloubení vnitřní krásy s tou vnější. Lidé, kteří mají charizma, se vám zdají krásní, i když nevypadají jako z časopisu. Myslím, že to je ta pravá krása, která se ostatním líbí.

Jak o sebe pečujete?

Jako každý jiný muž. Chodím cvičit, ale to už od svých 18 let. Pečuji o své vlasy a ostatní nechávám být. Ale neustále se snažím zdokonalovat.

Myslíte, že o sebe čeští muži dostatečně pečují?

Myslím, že mají stále co dohánět. Mnoho mužů se bojí přijmout nové trendy, které jsou v zahraničí zcela běžné.

Jaký je podle vás rozdíl mezi českým mužem a třeba Francouzem?

Francouzi mají jinou výchovu. Vážím si mužů, kteří chovají ženy v úctě a dokážou se projevit jako praví gentlemani. Otevřít ženě dveře je u mě samozřejmost. Ale znám v tom směru také spoustu Čechů, kteří strčí Francouze do kapsy.

Hlídáte si linii?

Snažím se vynechávat jídla s velkým obsahem tuku, ale ne vždy se mi to daří. Také pravidelně jím a to potom můžete jíst, co chcete.

Jaký byl váš největší úspěch v životě?

Věřím, že ty největší mě stále čekají. Největší dosavadní úspěch byl, že jsem vycestoval studovat do zahraničí, což mě kompletně změnilo. Otevřely se mi oči a obzory. To je můj největší úspěch, změna myšlení.

Berou vás ženy po soutěži jinak než před ní?

Se ženami jsem nikdy neměl problém. Po soutěži je samozřejmě větší zájem, ale já jsem hodně vybíravý, takže stejně nejsem ovlivněný tím, jestli jsem vyhrál.

Uhání vás dívky hodně?

Neuhání, dívky by neměly chlapy uhánět. Pokud mě uhání, okamžitě ztrácím zájem.

Jaké dívky mají u vás šanci?

Charizmatické! Ženy se smyslem pro humor a samozřejmě ty, co se mi líbí.

Jaká je pro vás ideální žena?

Ideální ženu neznám, stejně jako ideálního muže. Musí být chápavá, tolerantní a zároveň být mojí múzou. Potřebuju v ženě inspiraci. Žena by své muže měla hnát k vyšším výkonům.

Kdo vás v životě nejvíc inspiruje?

Skromní lidé, kteří dokázali vybudovat z ničeho své velké sny a zároveň nezapomínají na ty, kteří takovou sílu neměli a dokážou jim pomoci.

S jakou osobností byste se rád potkal?

Velmi rád bych se setkal s Nicholasem Wintonem, zachráncem židovských dětí během druhé světové války. On je právě jedním z těch, kteří mě inspirují.

Máte nějaký zážitek, který byste hrozně chtěl uskutečnit, ale ještě jste to nestihl?

Jsem velký fanoušek fotbalového klubu Barcelona. Můj zážitek je sledovat jejich zápas proti Realu Madrid přímo na stadionu v Barceloně.

Čím chcete zaujmout porotu v mezinárodní konkurenci soutěže Muž roku?

Tím, čím jsem zaujal porotu u nás. Přirozeností, vtipem a věřím, že i tělesnou krásou.