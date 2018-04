Ženy a muži stonají různě

"Snad u každé nemoci se najde mezi muži a ženami rozdíl, ať už jde o příznaky choroby, její průběh, léčbu nebo o prognózu," říká fyziolog profesor Richard Rokyta.

Rozdíl je už v tom, jak kdo vnímá bolest.

"Ženy mají nižší práh bolesti. K tomu, aby cílily bolest, stačí tedy menší podnět. Dovedou se s ní však lépe vyrovnávat. Ne náhodou se v období porodu vyplavují endorfiny, látky, které je možné označit jako takové vnitřní morfium," dodává Rokyta.

Nejvíce lidí v rozvinutých zemích podléhá nemocem srdce a cév. Na ty umírají ženy dokonce o něco více než muži, ale mají v tomto ohledu zhruba deset let k dobru. Až do přechodu je totiž chrání ženské pohlavní hormony.

Čtyřicetiletá žena s infarktem je výjimkou, čtyřicetiletý muž s tou samou diagnózou běžný případ.

Nepotvrdil se předpoklad, že když se budou hormony ženám po přechodu dodávat uměle, tato ochrana přetrvá. Hormonální substituce má pro ně mnohé výhody, infarktu však nebrání.

Lékaři při léčbě kardiovaskulárních nemocí musí počítat i s rozdílnou stavbou organismu. "Léčebné postupy se v našem oboru příliš neliší. K ženám často přistupujeme s větším respektem, už jen proto, že mají o poznání tenčí cévy," říká kardiolog profesor Petr Widimský.

Celkový účet: šest let ve prospěch žen

Většina lékařů, s výjimkou třeba odborníků na sportovní medicínu, pozoruje, že je ženy vyhledávají častěji než muži. A pacientky se cítí nemocněji než pacienti.

Jedenáct procent žen uvádí, že se cítí špatně, mezi muži má tento pocit jen osm procent. Svůj zdravotní stav považuje za dobrý 66 procent mužů a jen 59 procent žen.

Má to však i svůj pozitivní efekt. "Mám pocit, že ženy se chovají odpovědněji a více využívají preventivní prohlídky. Asi si silněji uvědomují, že nežijí na světě samy a že se musí chránit i kvůli své rodině," říká onkolog profesor Jiří Vorlíček.

Když se vše sečte, celkový účet vyznívá ve prospěch žen. Ty se téměř všude na světě dožívají vyššího věku než muži. V Česku je to v současnosti o šest let. Že tento čas navíc z části prosedí v čekárně u lékaře, je jiná věc.

Ženy trápí deprese, muže ničí alkohol

V málokterém oboru medicíny hraje pohlaví takovou roli jako v psychiatrii. Některé duševní nemoci výrazně častěji trápí buď muže, nebo zase ženy.

Na straně žen je to deprese, úzkost nebo třeba poruchy příjmu potravy. Muži více trpí závislostí na alkoholu a drogách či poruchami osobnosti.

"Nejde jen o otázku hormonů. Mozek muže a mozek ženy mají odlišnou stavbu, a to téměř od začátku nitroděložního vývoje," říká psychiatr docent Oldřich Vinař.

Deprese a stavy úzkosti pronásledují ženy dvakrát častěji než muže. "Proč tomu tak je, nevíme. Svoji roli hraje hormonální výbava, ale i zátěž, které člověk během života čelí. V poslední době se zdá, že právě tyto společenské a psychologické faktory, mezi které patří i stres, jsou důležitější," říká psychiatr profesor Jiří Raboch.

Velký rozdíl je vidět i v sebevražedném chování. Ženy se častěji zkusí sprovodit ze světa, mužům se to však spíše povede.

Je to i tím, že se pánové rychleji dostanou do bodu, z něhož už není návratu - preferují totiž střelné zbraně nebo oběšení. Pro ženy je typická otrava léky; a zde zbývá několik hodin na záchranu a řešení celé situace.

Únik k alkoholu

Asi největší nesoulad mezi ženským a mužským světem je u poruch příjmu potravy. Poměr mezi ženami a muži s mentální anorexií či bulimií je asi deset ku jedné.

"Je to mimo jiné tím, že ženskému a mužskému tělu je přikládán různý význam. V pubertě také dívkám přibývá tuková tkáň, čímž se současnému ideálu krásy vzdalují, kdežto chlapcům přibývají svaly - a tím se mu přibližují. I oni jsou schopni udělat pro svoji postavu leccos nezdravého, ale v jiném směru než dívky," říká psycholog František David Krch.

Celkový počet lidí, kteří se potýkají s nějakým duševním onemocněním, je u obou pohlaví vyrovnaný. V psychiatrických léčebnách a nemocnicích přesto převažují ženy. "Je to hlavně tím, že ženy se spíše obracejí o pomoc. Muži se častěji snaží své problémy řešit únikem, například k alkoholu," říká Jiří Raboch.

PĚT DŮVODŮ, PROČ JE LEPŠÍ BÝT ŽENOU

• Máte naději na delší život

Střední délka života českých mužů je v současnosti 72 let. U žen je to o šest let více. V každé fázi života - kromě pozdního stáří - umírá více mužů než žen. Pravděpodobnost, že člověk zemře mezi 16 a 60 lety, je u žen 8procentní, u mužů dvojnásobná.

• Výhodněji se vám ukládá tuk

Ženám se tuk hromadí hlavně na stehnech a hýždích. Někdy se tento typ obezity přirovnává k hrušce. Je méně nebezpečný než typ "jablko", typický pro muže. Těm se tuk více ukládá na břiše, což s sebou přináší podstatně vyšší riziko komplikací, jako je cukrovka, vysoký tlak, infarkt nebo třeba dna.

• Méně často se zraníte

Už na dětských chirurgických odděleních mezi zraněnými dětmi jsou dívky v menšině. A s věkem to pro ně není horší. Muži riskantněji řídí motorová vozidla a častěji se věnují adrenalinovým sportům. Nápadně častěji také utrpí pracovní úrazy. Pokud jde o ty těžké, tam je jen jedním z deseti pacientů žena.

• Méně vám hrozí pohlavní nemoci

Ženy se spíše než muži dokážou vyhnout pohlavním nemocem. U syfilidy připadá v počtu ročně hlášených případů 540 žen na 740 mužů, u kapavky je tento poměr pro ženy ještě příznivější - 250:620. Muži v Česku také častěji onemocní AIDS. Mezi HIV pozitivními je jich osmdesát procent. V celosvětovém měřítku však ženy začínají dominovat.

• Vypijete méně alkoholu

V pití alkoholu muži stále před ženami vedou. V průměru vypijí 14 centilitrů čistého alkoholu týdně, ženy jen tři. Muži tedy mají spotřebu více než čtyřnásobnou. Ze statistik vyplývá i to, že vážnější zkušenosti s alkoholem mají dívky výrazně později než chlapci.

PĚT DŮVODŮ, PROČ JE LEPŠÍ BÝT MUŽEM

• Jste o poznání čilejší

Muži jsou méně náchylní k únavě než ženy. Svůj podíl na tom má hlavně imunitní systém a hormonální výbava. Pozorují to i lékaři, kteří se zabývají chronickým únavovým syndromem. Mezi jejich pacienty tvoří muži jen 30 procent.

• Méně trpíte osteoporózou

Osteoporóza, lidově řídnutí kostí, postihuje muže méně často než ženy. Těžká osteoporózní zlomenina během života postihne každou třetí ženu, ale jenom každého pátého muže. Je to i tím, že muži neprožívají tak náhlý pokles hladiny pohlavních hormonů jako ženy v přechodu.

• Více se věnujete sportu

Podle výzkumu Českého statistického úřadu věnují muži sportu o poznání více času než ženy. Rekreačně sportuje 43 procent mužů, ale jen 29 procent žen. Pokud jde o výkonnostní sport, i tam muži vedou. Aktivně se do něj zapojuje 15 procent z nich.

Z žen se takto namáhá jen každá dvacátá. Muži také mají podstatně širší spektrum sportovních činností, kterým se s oblibou věnují.

• Najíte se bez výčitek svědomí

Muži mnohem méně než ženy experimentují s dietami. Co jim chutná, většinou snědí s požitkem a bez výčitek. Nestoupají si každý týden s obavami na váhu. Jen výjimečně trpí záchvatovitým přejídáním či mentální anorexií.

• Snadněji zhubnete

Obezitologové většinou říkají, že mužům se hubne snáze. Jednak jejich organismus tolik nepřivykl mnohdy drastickým redukčním dietám, jednak se spíše než ženy nechají přesvědčit k pravidelné fyzické aktivitě. Mají také rychlejší metabolismus, a tedy i v klidu spalují více kalorií. Je pro ně výhodné, že mají více svalové hmoty. Pokud jde o vytrvalost, s níž si získaný váhový úbytek udrží, tam se muži a ženy příliš neliší.