Ženy a hormony: ano, nebo ne?

MÝTY O HORMONECH Také věříte, že se po antikoncepci tloustne? • Když žena nastydne, může se menstruace opozdit o několik dní

Nikoliv. Cyklus je věc poměrně stálá a taková věc jako nachlazení jej neovlivní. Pokud je menstruace skutečně nepravidelná, je třeba hledat příčinu. Tou může být například rychlé hubnutí při drastických dietách, vážnější choroba nebo hormonální nerovnováha. Menší a ojedinělý výkyv v cyklu může souviset se stresem, psychickými problémy nebo změnou klimatu. • Při menstruaci nelze otěhotnět

Pravděpodobnost početí je sice v této době mizivá, ale rozhodně ne nulová. V ovulačním cyklu ženy jsou různé nepravidelnosti, takže se může fáze plodnosti krýt s menstruací. • Nemít menstruaci je vždy špatné

Ve skutečnosti není pro ženské tělo moc přirozené, když dlouhou dobu menstruuje, protože to mimo jiné znamená velkou zátěž uvolňující se dávky hormonů. V historii ženy za život zažily menstruačních cyklů daleko méně, protože často byly těhotné nebo kojily. Některé nové metody antikoncepce mohou způsobit vymizení menstruace. Podle lékařů je to v pořádku, ne všem ženám to však vyhovuje. • Hormonální antikoncepce se nehodí pro mladé dívky, lepší je kondom

Studie nepotvrdily, že by pilulky například způsobovaly poruchu růstu, jak se dříve říkalo. Je však dobré volit co nejnovější preparáty s nižším obsahem hormonů. Pilulky jsou asi třicetkrát spolehlivější než kondom, na rozdíl od něj však nechrání před pohlavními chorobami. Pro dospívající se nehodí například nitroděložní tělísko, jež je určeno ženám, které již rodily. • Po pilulkách se tloustne

Těžko říci, jak je to doopravdy. Velké studie toto podezření nepotvrdily, přesto si mnoho žen na tento nežádoucí vedlejší efekt stěžuje. Studie ukázaly, že ženy, které braly pilulky, skutečně přibraly na váze, ale úplně stejně se v průměru zvýšila i hmotnost těch, které antikoncepci nepolykaly. To, že se váha žen se stoupajícím věkem zvyšuje, je normální - vzestup činí asi půl kila za rok. • Pilulka dělá křečové žíly

Takhle je to nepřesné. Pilulka nemá vliv na vznik a zhoršení křečových žil neboli varixů. Ale je pravda, že pilulka zvyšuje riziko trombózy hlubokých žil. • Hormony potřebuje v menopauze každá žena

Rozhodně nikoliv. Na rozdíl od antikoncepce je hormonální substituce léčbou, která má tlumit vedlejší účinky klimakteria. Je proto určena jen těm ženám, u nichž má menopauza hodně těžký průběh.