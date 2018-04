Ženy a hazard: na poker máme talent, ale baví nás automaty

Na poker mají ženy talent. Byl nám dán spolu se schopností dělat víc věcí najednou a naslouchat druhým. Je jen na nás, jestli ho využijeme a rozvineme dál. Světově nejúspěšnější je v tomto ohledu Američanka Kathy Liebert s celkovými výhrami kolem šesti milionů dolarů.

"Ženy mívají dobře vyvinutou intuici, a tu mohou při hře využít," říká Monika Neumanová, jedna z českých nejúspěšnějších hráček, která zároveň pracuje pro portál PokerStrategy.com. A zmiňuje ještě jeden faktor, který mluví pro ženy. Muž lépe zvládá vypjaté situace v nějakém sportovním zápase - v zápalu hry necítí bolest a sebevražedně se vrhá do boje. "Pokud však jde o psychický stres, zvlášť takový, který trvá dlouho, mají jasně navrch ženy. Proto jim nedělá tak velké potíže zachovat při karetní hře klid, i když jde o obrovské sumy," dodává pokerová hráčka.

Že ženy nechodí do kasin jen jako doprovod svých partnerů a maskoti pro štěstí, ale zapojují se do hry, potvrzují i majitelé kasin. Ženská náklonnost k hazardu se zvyšuje a neplatí to jen pro poker. Hrajeme mariáš, ruletu, automaty. Jen je nás méně, u pokeru asi v poměru jedna žena na čtyřicet mužů. A děláme to trochu jinak než muži.

Ono to prý souvisí i s hladinou testosteronu. V mužském těle se ho tvoří mnohem více než v ženském a tenhle pohlavní hormon pak může za to, že pánové jezdí rychleji autem, jsou agresivnější, častěji připraveni k boji (případně ke rvačce) a ochotni riskovat. Proto nemají takové potíže vzít tisícovku a odevzdat ji ve Fortuně výměnou za tiket s výčtem sportovních utkání. Ženě v hlavě proběhne nákupní seznam věcí, který by za stejnou částku mohla pořídit.

"Z našeho výzkumu vyplývá, že ženy s vyšší hladinou testosteronu jsou ochotnější riskovat při finančních záležitostech až sedmkrát více než ženy s nižší hladinou tohoto hormonu," řekl Luigi Zingales z Chicagské univerzity, která porovnávala chování k penězům více než pěti set studentů a studentek.

Vědci také zjistili, že hladinu testosteronu mají obecně vyšší svobodní jedinci než než ti, kteří uzavřeli manželství - jsou tedy i náchylnější k hazardním hrám.

Bez velkého ega se hraje líp

Poker, světově nejrozšířenější karetní hra, zažívá v Česku boom v několika posledních letech. Zatímco dříve byla pravděpodobnost, že u stolu uvidíte ženu, jen o něco málo vyšší, než že tam bude sedět velbloud, dnes je u nás tisícovka hráček. A pořád přibývají další, které to baví, a jsou v tom dobré.

Sázky jako byznys Loni jsme prosázeli 125 miliard korun, ve sportce vyhrál nejvíce peněz sázkař z Moravy - 55 milionů. Vynesl mu je tiket za osmapadesát korun. Hazardní hráči se loni obohatili o 94 miliard korun. Tolik bylo vyplaceno na výhrách ve všech kasinech a sázkových kancelářích. Celkem Češi prosázeli 125 miliard, jen do automatů naházeli 38 miliard a v kasinech nechali devět miliard. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí. Díky sportce má Česko zase několik milionářů. Výhru přes milion korun vyplatila Sazka pětaosmdesáti lidem, počet nových milionářů je tak nejvyšší za více než padesátiletou historii firmy. Částku přes 10 milionů získalo devatenáct lidí a nejvyšší výhra činila 54,6 milionu. Vyhrál ji muž, který si v květnu na Moravě vsadil 58 korun. Další sázkař vsadil 16 korun a získal 46,7 milionu.

"Poker je adrenalinová hra. Je těžké si ji nezamilovat. Každý hráč má svůj styl, nenajdete duplikát a myšlenkami musíte být před svými soupeři," vysvětluje Veronika Pavlíková, další z talentovaných hráček. Otevřeně přiznává, že miluje pocit výhry nad muži. Jejich ego to často neunese a ona se o to víc baví.

"My ženy si pokerem nepotřebujeme nic dokazovat, jde nám spíše o rozptýlení a zábavu," vysvětluje Monika Neumanová. A žena je také psychicky odolnější, méně se rozčiluje, je trpělivější. Nešílí, když jí nejdou karty, je smířlivější. Když se Monika rozhlíží po osazenstvu stolů, všímá si rozdílů ve stylu hry. Muži mají lépe zvládnutou techniku. Ženy naopak bodují díky své paměti a citu pro hru. A proto je mnohdy výhodou být hráčkou. "Pánové se nás u stolů bojí, protože ženy pokládají za pasivní bytosti, a tak je každé zvednutí sázky od dámy zastraší," směje se Monika.

Naposledy u pokeru dva dny před porodem

Hrát poker na nejvyšší úrovni chce přitom velkou psychickou odolnost. To není, jako když o prázdninách hrajete s babičkou žolíky.

"Člověk musí kontrolovat emoce, nebát se toho. Dnešní pokerové prostředí je vysoce konkurenční a takzvaně 'na kartu' turnaj nemůžete vyhrát. Je třeba hodně riskovat, blufovat a je to i náročné na výdrž," podotýká Pavel Novotný, který se stal kapitánem profesionálního pokerového týmu, přestože je amatér. Před nedávnem odehrál dvoudenní turnaj, to přitom obnáší 28 hodin koncentrace.

Chce to trpělivost a chladnokrevnost - přesně těmito vlastnostmi disponuje Pavlova přítelkyně. Veronika Kouřilová patří mezi českou špičku, i když ji teď zbrzdilo mateřství. Turnaj hrála ještě dva dny před porodem, nyní spíš víc kojí, než se věnuje pokeru. "Ona si ze mě vzala to, co potřebovala - agresivitu a neustálé měnění rytmu. Teď je lepší než já," připouští její partner.

Žena závislá na automatech je horší než muž

Když přijdou za zábavou do kasina muž se ženou, on si většinou sedne k ruletě nebo stolu s kartami, ona vyšplhá na židličku k automatům. Netáhne ji adrenalin, chce se odreagovat, a tak hledá něco vzrušujícího, ale zároveň nekomplikovaného. Většinou hraje pro zábavu, má svůj finanční limit a dokáže včas odejít, aby neprohrála střechu nad hlavou.

"No a tohle jsem já nikdy neuměla," lituje dvaačtyřicetiletá Sylva, která trávila v hernách jeden čas i několik hodin denně. Střídavě prohrávala a vyhrávala, až z toho byl velký manželský problém. Ze závislosti se dostala, ale doteď nesmí nikam, kde je automat.

"Vždycky jsem měla hazard ráda. Ruleta, automaty, někdy i Black Jack, hrozně mě to bavilo. Sázela jsem i sportku. Milovala jsem ten pocit, kdy čekáte - a nejednou víte, že jste vyhrála. Je to skvělé, ale musíte to udržet jen jako zábavu. Mně se z toho stal smysl života, což je špatně," vypráví matka dvou dětí. Vždycky ji fascinovaly příběhy těch, kteří vyhráli obrovské peníze. Tak třeba Holanďanka, která v Mega Fortune (obdoba našich on-line automatů) vyhrála přes čtyři miliony eur, v přepočtu přibližně jednu miliardu korun.

S tím, jak se ženský a mužský svět přibližuje a přibývá hazardních hráček, ve statistikách se zvyšuje poměr žen, které propadly závislosti. "Dosud jsme se u nás setkávali především s muži. Pravda, jsou patologickým hráčstvím ohroženi více, ale pozor: v padesátých letech byla žena závislá na alkoholu u nás také vzácností a dnes žen s tímto problémem velmi přibylo. S patologickým hráčstvím je to podobné. A na rodinu a výchovu dětí to působí ještě hůře než patologické hráčství mužů," uvedl expert na léčbu závislostí Karel Nešpor ve své publikaci Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou.