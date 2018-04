Pouta, bič a fantazie. Po čem ženy touží a o čem chtějí číst?

Erika Leonardová, devětačtyřicetiletá Londýňanka, napsala knihu. Na tom by nebylo nic překvapivého, kdyby tahle knížka nazvaná Fifty Shades of Grey (Padesát odstínů šedé) a podepsaná pseudonymem E L James netrhala rekordy v prodejnosti.

Porazila Šifru mistra Leonarda i Harryho Pottera. Hlavně však dokázala vzrušit desítky milionů žen po celém světě, a to tak, že některá zahraniční média referují o "šedém" babyboomu - těhotenstvích z vášně vyvolané četbou.

Přitom stačilo "jen" to, aby Erika Leonardová popsala šest set stránek o sexu (doplněném samozřejmě o milostný vztah se zápletkou ve stylu budou spolu/nebudou spolu?). Ovšem zapomeňte na klasické milování.

Hlavní hrdina v podobě nevyrovnaného multimilionáře se vyžívá v dominantním sexu okořeněném o prvky bondáže, submisivity a sadismu. Kdo z vás by si kdy tipnul, že moderní ženy bude tak bavit psané porno s bičíky, ve kterém žena nesmí odmlouvat?

Snění o znásilnění

Ženy bývají prezentované jako křehká a romantická stvoření. Při vzpomínce na minulou noc sklopí zrak a na tvářích jim vyskočí ruměnec... A najednou vyjde najevo, že je vzrušuje tvrdý sex.

Jestli vás to zaskočilo, moc toho o ženských erotických fantaziích nevíte. Mezi ty nejčastější totiž patří, že je v sexu dotyčná zcela podřízená muži, mnohdy naprosto neznámému.

Vědci z univerzity v severním Texasu zapojili do výzkumu o ženském milostném snění 355 mladých žen: 52 % z nich snilo o vynuceném sexu, 32 % fantazírovalo dokonce o znásilnění.

Jedním z vysvětlení těchto fantazií je, dle komentářů odborníků, pocit viny. Po dlouhou dobu byly ženy nuceny potlačovat svou přirozenou sexuální touhu. Projevovat vášně se pro ně nehodilo, pokud si užívaly víc, než jejich okolí uznalo za vhodné, byly častovány hanlivými přízvisky. Takže když se v představách oddávají sexu, který není z jejich vůle, jsou vlastně z obliga.

"Mnohé partnerské dvojice si v posteli na moc a bezmoc hrají," přidává svůj komentář sexuoložka Hana Fifková. "Nic to ale nevypovídá o dominanci v nesexuálních sférách vztahu. A v žádném případě to také neznamená, že ženy, které si v bezpečí fantazií představují znásilnění, by ve skutečnosti znásilněné být chtěly."

Fascinace dominancí a submisivitou může být taky otiskem současné doby. Ženy od minulého století dokazují, že jsou stejně schopné jako muži, snaží se zvládat rodinu i kariéru, občas nevědí, kde jim hlava stojí, a tak se jim možná líbí představa, že by byly oddané muži, který coby absolutní autorita o všem rozhoduje, a ony musí poslouchat.

Rozvášněná Hermiona

Na Západě se o knize Fifty Shades of Grey, ze které je nakonec trilogie, mluví jako o pornu pro matky. Cílovou skupinou jsou především ženy nad třicet let. Sama autorka prozradila, že se knihou vypsala z krize středního věku a jsou v ní popsány všechny její fantazie.

Čtyřicetiletá Simona se před lety provdala do USA a oproti Češkám, které budou mít šanci koupit si první díl v říjnu, má ona už od prázdnin načtené celé "dílo". "Knížku četly moje kamarádky, a tak jsem podlehla jejich nadšenému vyprávění, naklusala jsem do obchodu a koupila naráz všechny tři díly. Kamarádka knihovnice mi řekla: Je to děsně napsané, totální klišé, ale nemůžu ji položit a nečíst. Měla pravdu. Je to opravdu porno pro matky, jak se říká, jeden orgasmus denně garantovaný," směje se.

Úspěch této knihy odstartoval nový zájem o žánr tzv. erotické literatury. Vzpomínáte na populární "harlekýnky", kterými byly obsypané pulty trafik v 90. letech? Ty z bílé řady byly o romantických vztazích, nevinné, tu a tam polibek a tím to haslo. To červené už byly vášnivější, ale nejvíc sexu bylo ve fialových vydáních.

"Ty jsem měla zakázané číst, ale červené jsem hltala jedním dechem. A občas se nám s kamarádkou podařilo ukořistit i tu fialovou... To nám pak lezly oči z důlků," vzpomíná na svá pubertální léta ekonomka Iveta. Dnes čtení těchto knížek nahrávají i nové technické vymoženosti. Stačí si daný titul stáhnout do elektronické čtečky a v autobuse či kavárně se nebudete cítit trapně, protože nikdo netuší, co čtete.

Záliba ve čtení erotických textů odlišuje ženy od mužů. Ty spíš než čtení lechtivého příběhu vzruší pohled do lechtivého časopisu. Pánové to totiž se vzrušením nemají moc těžké, nejlepší stimulací jsou pro ně právě vizuální vjemy (případně sluchové, hmatové či jiné).

My máme rády představivost. I když, nehrajme si na komplikované netykavky - i mnoha ženám se zvýší tep a hlavou proběhne klip s hvězdičkou, když vidí na fotce polosvlečeného, svalnatého horolezce visícího na převisu.

Ale přece jen globálně těch ingrediencí k vzrušení potřebujeme trochu víc. To je i jeden z důvodů, proč u nás nenajdete žádnou ženskou verzi pánského magazínu typu Penthouse. Potenciální vydavatel by byl finanční kaskadér. V USA tuhle vymoženost mají, jmenuje se Playgirl a jeden čas z úsporných důvodů vycházel jen on-line. Ač je časopis apriori určen heterosexuálním ženám, velkou část čtenářů ve finále tvoří gayové.

Na vlastní čtení Strhat tuhle knížku je snadné. Není to žádná vysoká literatura, ani se nepokouší nabrat body za umělecký dojem. Jenže takový Dostojevský se nemůže chlubit, že vylepšil sex mnoha manželství. E L James ano. "Ach... prosím," zakňourám a zvrátím hlavu, to už sténám s otevřenými ústy a nohy se mi samy od sebe propínají. Ce se to se mnou proboha děje? "Poddej se tomu, bejby," vydechne a stiskne jednu mou bradavku mezi zuby, zatímco druhou pevně sevře mezi palcem a ukázováčkem a zatáhne za ni. A já se mu sypu pod rukama, mé tělo zachvacují křečovité stahy a tříští se na tisíce kousků. A Christian mě vášnivě líbá, proniká jazykem do mých úst a hltá z nich všechny mé výkřiky. Bože můj. Bylo to... mimořádné. Ukázka z knihy Fifty Shades of Grey, která vyjde v říjnu v nakladatelství XYZ

Odhalené penisy samy o sobě nejsou klíčem k vzrušení žen. Nemají příběh. Na ten my si potrpíme, mozkové závity jsou jednou z našich erotogenních zón. Tenhle fakt je odpovědí, proč se právě ženy vrhají v takové drtivé převaze do psaní tzv. fan fiction - fanouškovských fiktivních příběhů. Máte rády nějakou knihu, film, ale vadí vám, že postavy se spolu nedaly dohromady, nic moc si spolu neužily.

A tak s nimi napíšete erotický příběh podle vašeho gusta a vyvěsíte ho na příslušných stránkách. Zabrouzdejte například na stránky www.adultfanfiction.net, klikněte na záložku Harry Potter a budete překvapení, jak se tady nevinný příběh zvrhává.

Jednou se Hermiona "spustí" s Dracem v knihovně (to je ta jemnější verze), v jiném se stane sexuální otrokyní a nakonec se oddává drsným sadomasochistickým hrátkám. Takhle jsou tu přepracovány stovky knížek, komiksů, filmů, autoři dokonce párují i celebrity.

Za svůj úspěch Erika Leonardová vděčí právě fan fiction. Před lety napsala povídku, ve které vystupovaly postavy z upírské ságy Stmívání Bella a Edward. A protože Stmívání má spousty fanoušků, text se rychle šířil po internetu a měl úspěch. Leonardová založila blog, kde postavám začala dopřávat víc sexu, až nakonec sepsala vlastní román s vlastními postavami.

Monogamie z donucení

Vraťme se ale zpátky k ženskému erotickému snění. To vychází z prožívání a emocí. K vzrušení potřebujeme (ne vždy nezbytně) romantiku, vztah, intimitu, dotyky, komunikaci. Víte, jak se říká, že nějaký muž nějakou ženu ukecal? Tak to je přesně ono.

Důležité je i to, jak se cítíte, a to jak fyzicky, tak mentálně. Když jste utahaná, rozčilujete se nad povoleným břichem, jste naštvaná na partnera a do toho jste se pohádala s kamarádkou, sexuální touhy budou to poslední, co budete řešit. To pro muže je v podobných situacích sex ventilem, jak se stresu zbavit.

"Pro muže jsou důležité zrakové vjemy. Podívají se, rychle se vzruší a rychle dospějí k orgasmu, který mají vrozený. Je to proto, že jejich tělo vyrábí obrovské množství spermií a je schopné oplodnit v krátkém časovém období mnoho samiček," říká sexuoložka Fifková.

Muži mají mnohem více testosteronu, který stimuluje hypothalamus, část mozku odpovědnou za sexuální toužení. Kdyby je nesvazovaly společenské normy a morálka, žádný z nich by dobrovolně neholdoval monogamii. Jejich silný pohlavní pud je nutí utíkat za bigamií aspoň do světa fantazií, popřípadě právě k filmům pro dospělé a hanbatým obrázkům.

"Ženy ke vzrušení potřebují, aby jim muž imponoval, potřebují ho sledovat, jak se k nim chová," pokračuje Hana Fifková. "Jejich sexualita hospodaří s touhou daleko pečlivěji. Navíc zatímco mužský mozek je schopný soustředit se na výkon a nenechá se rušit, pro ženský mozek nebývá jednoduché při milování udržet koncentraci."

Navíc naše touhy ovlivňuje i to, v jaké fázi menstruačního cyklu zrovna jsme. V období kolem ovulace je nám sex mnohem bližší a víc tedy sníme.

Pilulka pro ženy neexistuje

Pravdou je, že ženské libido je vědcům stále tak trochu záhadou. Pátrají po něm teprve pár desítek let. V éře našich prababiček a jejich matek nikoho totiž nezajímalo. Žena měla uspokojit muže a její dolní "zařízení" bylo určeno k odnošení a rození dětí. Nakonec jsme se taky dočkaly práva na slast. Jen zatím fundované hlavy nevědí, jak nám ho poskytnout vždy, kdybychom chtěly.

Pro muže byl revolucí v sexu vynález viagry. Modrá pilulka jim rozšíří krevní kapiláry a oni jsou připraveni k akci. Takhle jednoduchá rovnice u žen nefunguje. Ač se farmaceutické firmy snaží vymyslet podobný zázrak i pro ně, zatím ve všech testech vyhořely.

Z různých průzkumů od půlky minulého století vycházíme my ženy jako sexuálně umírněnější část lidstva. Muži na sex myslí mnohem častěji, mají více erotických snů, ve svých fantaziích rádi experimentují... Jak se ale nakonec ukazuje, takové puťky zase nejsme.

Na začátku prázdnin byla zveřejněná studie granadské univerzity, která odhalila, že ženy se častěji oddávají romantickým sexuálním představám, přibližně pětkrát do měsíce, častěji než muži si představují, že jsou k sexu nucené.

Muži se pro změnu v představách oddávají promiskuitě či orgiím. To není nic nového pod sluncem, ovšem hlavním výsledkem průzkumu mezi více než 2 000 Španělů od 18 do 73 let bylo zjištění, že mezi erotickými představami mužů a žen vlastně není rozdíl. Obě pohlaví si nejraději a nejčastěji dopřávají příjemné snění, v kterém si užívají se svým partnerem/partnerkou či s někým, ke komu chovají milostné city.

A ženy začínají dotahovat muže i v dalších směrech. O svých sexuálních snech a přáních dokážou otevřeně mluvit, na cestě za uspokojením navštěvují ordinace sexkoučů, své ložnice vybavily různými pomůckami a hračkami.

Mnohem častěji sledují i porno - před pěti lety agentura Nielsen/NetRatings uvedla, že jeden návštěvník internetových erotických a pornografických stránek ze tří je žena. Díky internetu si zvládáte objednat a prohlédnout spoustu věcí z anonymity domova. A to láká.

Konec přihlouplých barbín

Přitom právě o pornu se tvrdí, že ženy nebaví, obzvlášť takové, kde není žádný příběh a jde se rovnou na věc. Navíc feministky těmto filmům vytýkaly, že degradují ženu na objekt uspokojení mužských tužeb. Tak se režírování ujaly samy a na světě byla tzv. nová vlna neboli porno pro ženy.

Libuše Konopová, autorka knihy Sex nejen pro ženy, ví o těchto filmech nejvíc, protože je pro Češky objevila. V čem se liší od těch klasických? "Je v nich kladen důraz na hýčkání ženy, na estetiku a v mnoha i na samotný příběh. Je důležité, aby se divačka s hrdinkou mohla identifikovat, tudíž tu nevystupují přihlouplé barbíny, prostitutky, služky nebo sekretářky, ale chytré ženy s atraktivními povoláními," říká spisovatelka.

V klasickém pornu je jasný diktát, jak má žena vypadat: vnadná, štíhlá, s dlouhými vlasy. Jaké požadavky jsou kladeny na muže, kteří vystupují v ženském pornu? "Muž má být pohledný, mužný, ale žádný macho typ, starý zvrhlý playboy nebo odpudivý tlusťoch. Jsou tam spíš mladší muži. Některé režisérky pracují s dobře vypadajícími profíky, jiné berou amatéry z ulice... Odpovídá to rozdělení divaček do skupiny: jedna vyžaduje krásu, vyšperkovanou estetiku, druhá obyčejné typy, jaké vídáme kolem sebe," vykládá Konopová.

Porno pro ženy si získává své divačky, ale za pár měsíců ho čeká pořádný konkurent - odvážný snímek, u kterého už teď je jasné, že bude trhat rekordy návštěvnosti kin. Práva na zfilmování Fifty Shades of Grey jsou prodána a jedním z kandidátů na roli Christiana je Ryan Gossling, dle magazínu People nejkrásnější muž světa. Jestli chcete vidět, jak vypadá nefalšovaná ženská vášeň, zastavte se před kinosálem po skončení filmu. Budete koukat.