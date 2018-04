Ročně česká žena vypije přes 4 litry alkoholu, před Vánoci pije nejvíc

Podle údajů pražské záchytky Na Bulovce se počet přijatých žen drží celoročně na asi třiceti procentech všech přijatých případů.

Ženy a alkohol Specifika ženského pití podle doktora Karla Nešpora:

● Ženy mají po stejné dávce vyšší hladinu alkoholu v krvi než muži.

● Závislost u nich vzniká po kratší době a menších dávkách a zdravotní problémy se objevují rychleji.

● Častěji se u alkoholiček vyskytují deprese.

Odborníci na léčbu závislostí však tvrdí, že jsou i období v roce, kdy ženy alkoholu pijí více. "Obecně listopad, prosinec je u žen taková specialitka. Možná kvůli Vánocům a kvůli konci roku," říká Kateřina Halfarová, ředitelka Centra Alma, které pomáhá ženám se závislostí na alkoholu a s nad nadsázkou dodává, z vánočního stresu žena místo do cukroví lije rum sobě do hrdla.

"Bude to velmi individuální. Vánoce mohou být pro některou ženu smutná a stresující záležitost. Jiná dáma stráví Vánoce v pohodě s rodinou a střízlivými přáteli z nějaké církve," říká také zapřísáhlý odpůrce alkoholu Karel Nešpor.

Podle Nešpora je ženské pití nebezpečnější než to mužské. "U žen nastávají dříve zdravotní škody a rychleji se rozvíjí závislost," vysvětluje Nešpor.

Kateřina Halfarová podotýká, že dalším rizikovým obdobím roku je léto, konkrétně pak květen a červen. "Můžeme mít kolem toho mnoho hypotéz. Jedna z nich je, že u žen, které mají děti školou povinné, končí stereotyp rodiny. Dětem končí škola, začínají prázdniny, pak zase škola. Mění se tedy zvyklosti a žena toho musí zvládat víc, nebo méně, a to je to riziko, že žena sáhne po alkoholu jako po podpoře, aby to zvládla," dodává Halfarová.

Dalším, nikoliv už však ročním, obdobím, kdy ženy pijí více než obvykle, je premenstruální období. Statistiky navíc dokazují, že alkohol konzumují stále mladší ženy, a to dokonce i dívky na základních školách. Podle Halfarové je to dáno jeho snadnou dostupností, mohou za to i rodiče dětí. "Mnohdy se setkáváme s tím, že děti v šesté třídě nepovažují pivo za alkohol, nebo to netuší. Ve společnosti je pivo tolerováno, rodiče si k obědu dají pivo, pak ještě k večeři a večer a dítěti tím dávají zprávu, že pivo je jako limonáda."

Podle průzkumu ministerstva zdravotnictví z loňského roku nejvyšší spotřebu alkoholu (skoro 9 litrů na hlavu) mají lidé ve věku 15 až 24 let. Pokud ženy alkohol pijí v době těhotenství, hrozí, že se dítě narodí postižené.