Osm překvapivých důvodů, proč nemáte orgasmus

Zdaleka ne všem ženám se při styku se svým partnerem podaří vyvrcholit, avšak není důvod se tím trápit. Alexandra Hrouzková, psycholožka a partnerská poradkyně v pražském My Life Studiu, se domnívá, že žena může vést spokojený sexuální život i bez schopnosti dosažení orgasmu.



„Celoživotně anorgastických je okolo deseti procent žen a zhruba třetina žen nedosahuje orgasmu pravidelně, mnohé z nich spíše výjimečně. Je to celé jen o postoji, jaký žena ke svému prožívání sexuality zaujme,“ uvádí psycholožka Hrouzková.

A dodává, že pokud bude žena sama sebe považovat za méněcennou kvůli tomu že nemá orgasmus a budou se jí hlavou honit sebekritické myšlenky, jaká je špatná milenka, tak spokojená nebude. Pokud však přijme fakt, že sex není o orgasmu při každém styku s partnerem, ale o prožívání blízkosti, uvolnění a dalších příjemných pocitech, může si pohlavní život dlouhodobě spokojeně užívat. Při tomto postoji je také větší pravděpodobnost, že dříve či později orgasmu dosáhne.

Po důvodech, proč nemají ženy tak snadný přístup k orgasmu jako muži, odborníci stále pátrají. Většina anorgastických žen je po stránce tělesné totiž úplně v pořádku. Někdy ženy dočasně ztratí schopnost dosáhnout orgasmu po náročném porodu nebo při těžkých depresích. Ženská sexualita se však vyvíjí a tak se naopak stává, že ženy poznají svůj první orgasmus až po třicítce nebo dokonce po porodu.

„Můžeme jen hádat, co zde hraje roli, přičemž u každé ženy to může být něco jiného – možná větší sebedůvěra v sexuální oblasti a obecně v oblasti ženství se zvyšujícím se věkem a nabytými zkušenostmi, možná schopnost odhodit po čase při sexu stud, dokázat se pořádně uvolnit, myslet při sexu na sebe a podobně. Některé ženy uvádějí, že první orgasmus prožily, až když se poprvé skutečně zamilovaly,“ říká partnerská poradkyně Alexandra Hrouzková.

Přečtěte si osm zajímavých důvodů, proč se vám slastné vyvrcholení může vyhýbat.

Trávíte většinu dne sezením u pracovního stolu

Terapeutka specializující se na manželství a sex doktorka Kat Van Kirková v magazínu womansday.com upozornila, že při dlouhodobém sezení dochází ke zkracování pánevního svalstva, což může vést k bolesti pánve a tím pádem se snižuje i šance na dosažení orgasmu.

Podle Kirkové některé ženy zaznamenají tento problém po několika měsících dlouhodobého sezení, zatímco u jiných může trvat roky, než se příznaky objeví. Doktorka Van Kirková doporučuje každou půl hodinu vstát od pracovního stolu a pokud je to možné, protahovat si pravidelně flexory (ohýbače) kyčlí pomocí pohybů jako jsou most, dřepy či jogínská pozice motýla.

Nosíte vysoké podpatky

Lodičky či sandálky na podpatku jsou sice velmi sexy a šance svést potenciálního sexuálního partnera se tak zvyšují, ale podle osteopatky Eden Frombergové ze SoHo OBGYN v New York City má chůze na podpatcích negativní účinky na pánevní dno, pánev a psoas neboli bederní sval, který spojuje svaly a nervy vedoucí do pánevního dna, genitálií a příbuzných orgánů.

Doktorka Frombergová vysvětlila, že při dlouhodobém nošení podpatků psoas zatuhne a není tak schopen přenést vzrušivý podnět, který je nezbytný k dosažení orgasmu.

Pijete moc alkoholu a málo vody

K ženskému vyvrcholení je podle doktorky Frombergové také zapotřebí pít dostatek tekutin.

„Vzrušivá tkáň, která zasahuje do systému pojivové tkáně, se skládá z kolagenu, elastinu a relaxinu (hormon změkčující pojivovou tkáň),“ vysvětlila. K dosažení orgasmu je zapotřebí, aby tato tkáň byla kluzká, což zajistí právě dostatečný příjem tekutin.

Přísun tekutin by měla žena zvýšit zvláště po konzumaci alkoholu, který tělo dehydratuje. Klišé o tom, že je žena po alkoholu povolnější, však neplatí na orgasmus. Podle psycholožky Hrouzkové sice větší množství alkoholu činí ženy vzrušenější, avšak mnohdy za cenu toho, že nedosáhnou orgasmu, alkohol tuto schopnost totiž otupuje.

„Bohužel, nikdo ještě nevymyslel pilulku, která by zařídila ženám orgasmus. Jedinou ´věcí´, která některé ženy může přiblížit k orgasmu, je zamilovanost,“ myslí si psycholožka.

Váš partner ještě nepřišel na to, co vám dělá dobře

Pokud nemůžete dosáhnout orgasmu, může být problém také ve vašem partnerovi. Každé ženské tělo je jiné a jak vysvětlila doktorka Van Kirková, pohyby a úhly, které zabírají na jednu ženu, nemusí nutně fungovat pro ostatní.

Van Kirková v tomto případě radí s partnerem o sexu mluvit a vysvětlit, co se vám líbí a co naopak ne. A pokud se vás nedotýká, tam kde by měl, dejte mu to vědět.

Při sexu nevydáváte žádné zvuky

Nemusíte o svém milování hlasitě informovat sousedy ve svém širokém okolí, ale být potichu jako myška se podle odborníků nevyplácí. Zvláště, když toužíte po vyvrcholení. Podle odbornice na vztahy a autorky knihy „Screwing the rules“ Laurel Houseové je prokázáno, že zvukové projevy při sexuálním aktu dovedou zázraky.

Jestliže jste při sexu potichu, ať už kvůli dětem, nebo vám prostě není příjemné se slyšet, snižujete svou šanci na dosažení orgasmu. Houseová dokonce tvrdí, že vzdychání orgasmus prodlužuje a zesiluje.

Málo masturbujete

Pravidelné sebeukájení vám podle sexuologů může pomoci zvýšit šance na dosažení orgasmu při styku s partnerem. Doktorka Van Kirková vysvětlila, že ženská schopnost fantazie a využití představivosti během masturbace pomáhá k dosažení orgasmu při pohlavním styku.

Jenny Blocková, autorka knihy „O Wow: Discovering Your Ultimate Orgasm“, doporučuje masturbovat nejméně třikrát týdně, jelikož dle jejích slov orgasmus živí orgasmus.

Vaše hladiny oxytocinu jsou příliš nízké

Oxytocin, kterému se někdy říká hormon lásky, je zpravidla spojován se zdárným průběhem porodu. Podle odborníků však má tento hormon co do činění také s orgasmem. Pokud ho vaše tělo neprodukuje dostatečné množství, je těžké prožít vyvrcholení.

Hladiny oxytocinu klesají při stresových a úzkostných situacích. K jejich zvýšení naopak dochází při romantických partnerských projevech jako je dívání se do očí, držení se za ruce a líbání, prostě věci, které patří k lásce.

V orgasmu vám mohou bránit léky, které užíváte

Některé léky na krevní tlak, antikoncepce a antidepresiva mohou snižovat šanci na dosažení orgasmu. Některé léky mají jako vedlejší účinek zvýšení hladin prolaktinu – bílkoviny, která snižuje libido. Antihistaminika (protialergické léky) navíc mohou snižovat schopnost samolubrikace a činit tak sex nepříjemným, dodala doktorka Van Kirková.

Podle partnerské poradkyně Hrouzkové jsou některá antidepresiva známá tím, že po nich klesá schopnost dosáhnout orgasmu. Pro zvýšení šancí na dosažení orgasmu proto doporučuje především masturbaci a rozvíjení sexuálních fantazií, i těch naprosto bizarních.

„Žena, musí především zahodit stud, který má sama před sebou, musí si dovolit použít při masturbaci jakýkoli způsob dráždění či pomůcku a bez výčitek si představit cokoli, co ji vzrušuje. Zároveň však doporučuji ženám na sebe netlačit, není totiž kam spěchat, a připustit si i variantu, že orgasmus nemusí přijít nikdy. Přesto může být sex krásný a masturbace zábavná,“ uzavřela Alexandra Hrouzková.