Ženskou krásu ovlivňují hormony, zjistili vědci

Jak vědci zjišťovali spojení mezi krásou a hladinou pohlavních hormonů v těle?

Miriam Law Smithová se svými kolegy pořizovala po dobu šesti týdnů snímky 59 žen ve věku 18 až 25 let, každý týden jednu sadu.

Pokaždé vědci zároveň odebrali ženám moč, aby zjistili hladinu pohlavních hormonů a tedy fázi menstruačního cyklu. Ženy v době pokusu nesměly používat make-up ani brát antikoncepční pilulky.

Plodné přitahují

Pak vědci rozdělili snímky na dvě hromádky - na jednu vybrali snímky žen pořízené v době, kdy byla hladina hormonu estrogenu v jejich moči nejvyšší a tedy v plodné fázi cyklu, ovulaci.

Snímky pak dali posoudit čtrnácti mužům a patnácti ženám, rovněž ve věku 18 až 25 let, z hlediska přitažlivosti tváře, zdravého vzhledu a ženskosti.

Vědci předložili skupině dobrovolníků rovněž dvě počítačově vytvořené tváře, které vznikly montáží obličejů deseti žen - v době nejvyšší hladiny estrogenu a v době, kdy hladina ženských pohlavních hormonů byla nejnižší.

"Plodnost je spojená s krásou," zněl jednoznačný výsledek pokusu, jak jej popsala Law Smithová v časopise New Scientist. V období plodnosti ženy připadaly posuzovatelům zdravější, ženštější a nejpřitažlivější.

Důvod, proč si s námi příroda takto hraje, je nabíledni: i ve zvířecí říši se snaží jedno pohlaví upoutat druhé v době páření...

Výsledky výzkumu podle Smithové mimo jiné vysvětlují, proč muži preferují ženy s ženskými rysy ve tváři a že vzhled souvisí s plodností a zdravím. Evoluční terminologií řečeno: ženy demonstrují svoji plodnost v obličeji. A pro muže zase má smysl vybírat si hezké ženy: dají mu víc dětí.

Krásná puberta

"Je nanejvýš pravděpodobné, že ženy, které mají vyšší úroveň estrogenů, měly zvýšenou hladinu těchto hormonů i v období puberty - to je doba, kdy hormony hrají klíčovou roli v otázce vzhledu obličeje," dodává Smithová. Dívky v pubertě zkrátka rostou do krásy tím víc, čím vyšší je hladina estrogenů.

Množství hormonu, které tělo vytváří během sedmiletého pubertálního období, je však z velké části dané dědičností. A neurčuje jen míru přitažlivosti - estrogeny mají vliv i na růst a pevnost kostí a tkání, stejně tak jako na vzhled pokožky.

Britští vědci rovnou odpovídají i na otázku, která teď napadne nejednu dívku: mají tedy dostávat mladá děvčata dávky estrogenu, aby z nich vyrostly krásné ženy? "To v žádném případě," varuje Smithová. "Sice by je to zaručeně udělalo hezčími, ale kdo ví, jaké jiné účinky by taková hormonální kúra mohla mít?"

Ostatně výzkum ukázal, že je tu i jedna snazší cesta: když ženy mohly krášlit své obličeje make-upem a dalšími líčidly, přitažlivost ženských obličejů náhle přestala odpovídat hladině hormonů.

Líčidla hormon estrogen dokonale přemalovala - ta zkrátka zkrášlují v jakékoli fázi menstruačního cyklu.