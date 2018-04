Ženskou krásu muži odhalí a zhodnotí už během pár milisekund

Muži potenciální partnerky hodnotí podle vzhledu a během necelé vteřiny vědí, jestli je dotyčná zaujala. Vše vykonávají podvědomě, je to řízeno geny zděděnými po předcích, pro něž byla atraktivita ženy jasným symbolem zdraví a plodnosti.

Ženy s krásným obličejem jsou totiž pro mužský mozek synonymem plodnosti, navíc s jistotou, že své rysy předají potomkům. Jakmile muž uvidí krásný obličej, okamžitě se aktivují základní instinkty pro přežití jeho vlastního rodu, teprve později začnou pracovat i jiné naučené mechanismy.

Naopak ženy potřebují delší čas k tomu, aby své pocity vůči muži poznaly, protože musejí nejprve zjistit, zda bude dotyčný věrným partnerem, který se postará o jejich potomky.

Experimentálně vše ověřili profesor Mark van Vugt a doktorka Johanna van Hooffová z Amsterdamské univerzity. Při pokusech s dobrovolníky změřili, že muži si dělají o protějšku úsudek z hlediska přitažlivosti velmi rychle.

"Udělají si obrázek o ženách mnohem rychleji, než se myslelo. Rozhodnou se, zda je žena vhodnou partnerkou pro soulož, během několika milisekund. Je to něco velmi prapůvodního, co mužům pomáhalo najít nejlepší partnerku pro páření a plození dětí. Ženy naopak atraktivní tvář muže nerozrušuje, protože ženám to jako důkaz vhodnosti pro partnerství nestačí," tvrdí profesor van Vugt.