Buďte víc ženou: hýčkejte si touhu, smyslnost, zábavu i potěšení

"Většinu žen nikdo nikdy nenaučil, aby si samy udělaly radost, nebo se dokonce dočkaly potěšení spojující v sobě požitek, touhu, smyslnost i zábavu," tvrdí odbornice v oblasti sexu Maggie Tapertová.

Podle Tapertové je to právě potěšení, které probouzí ženskou duši a spojuje naše autentické já s vědomím, fyzickým tělem a esenciální životní silou.

Síla žen vychází z uvolnění a pohody, tvrdí pro změnu Regina Swoboda, autorka knihy Jak na muže. "Žena, která projeví svou ženskost, je otevřenější pro emocionální zážitky. Je spíše schopná intenzivně prožívat rozmazlování a ostatní k němu více motivuje," píše ve své knize.

"Dejte muži šanci, aby vás mohl rozmazlovat," radí pak ženám i s podrobným návodem, jak na to, a dodává: "Nečekejte, že potěšení přijde samo, trénujte si talent k zábavě, převezměte odpovědnost za své štěstí."

1. Oslavujte svou ženskost

Projevte svou ženskost oblékáním, noste hezké a smyslné kousky, které vás nažhaví. Udělejte si čas na koupel, vstupujte do ní s požitkem, koncentrujte se na každý pohyb a sledujte vodu na svém těle. Vnímejte sama sebe, hlaďte se, zavřete oči a vychutnejte si ten pocit.

2. Vytvořte si ostrůvky, kde se cítíte dobře

Do běžného dne si začleňte krátké momenty vnímání nebo meditace. V každém případě zvolte smyslnou variantu. Například si místo rychlé sprchy dopřejte koupel jako gejša. Přichystejte si atmosféru v koupelně: hudba, čajové svíčky, olej do koupele, vůně, květiny... Něžně si natřete tělo olejem a zabalte se do předehřátého ručníku. Vypijte si čaj, odpočiňte si a užijte si to.

3. Dělejte všechno v klidu

Čím víc je žena v klidu, v pohodě, tím víc je atraktivní. Využijte každou příležitost k uvolnění - například při chůzi, při sezení, při jízdě v autě.

4. Sledujte zdroje své síly

Co vám dodává energii, při čem nevnímáte čas, co děláte ráda, co jste vždycky chtěla dělat? Zamyslete se, jestli je mezi tím něco, co podporuje ženskost. Běh to zrovna nebude, zato kurz břišního tance naopak, stejně jako třeba: jízda na koni, víkend ve wellness, kurz striptýzu, manikúra, bodypainting, procházka v přírodě, opalování bez plavek, hodiny zpěvu, tanec, cestování, večeře při svíčkách...

5. Přestaňte si stěžovat

Lidé, kteří mluví či nadávají na to, co špatného se jim děje, berou energii ostatním. Pro ženy je navíc obzvlášť snadné si klást nejrůznější pohromy sobě za vinu. Říkáme tím, že jsme slabé a potřebujeme pomoc. Tváříme se méněcenně a nakonec nás ještě štve, když si o nás někdo myslí, že jsme neschopné.

6. Mluvte o tom, co je hezké

Vyprávějte hezké věci, třeba o tom, jak krásné bylo po probuzení v ranním slunci cvičit na terase jógu, nebo že vám partner ráno přinesl do postele šálek čaje. Hezkými příběhy inspirujete k pozitivnímu nastavení i ostatní.

7. Naplňte vázu vděkem

Je to postup, který vám ukáže, jak dokážete vnímat cenné momenty bez ohledu na to, jestli je to duha na obloze, úsměv, dobré místo k zaparkování či milostný zážitek. Kupte si skleněné kamínky, červené pro vděk, modré pro zábavu. Za každý zážitek během dne, za který můžete být vděčná, vhoďte doma do vázy červený kamínek. Zažijete-li něco zábavného, vhoďte do ní modrý kamínek. Každý večer se pak podívejte, jak se váza naplnila a jestli jsou barvy vyvážené.

