Ženské zuby mají 'pestrý život'

Zvýšená a důsledná péče o chrup je v těchto obdobích zvlášť nutná.

Studie publikovaná v roce 1999 v prestižním časopise Journal of Periodontology ukázala, že 23 % žen ve věku od 30 do 54 let a 44 % žen v kategorii 55 až 90 let (s alespoň jedním vlastním zubem) trpí periodontitidou, tedy onemocněním tkání v těsném okolí zubu (přilehlé kosti a dásně).

Protože se periodontitida vyvíjí jen velmi zvolna a bezbolestně, přicházejí pacienti do ordinace zubního lékaře často pozdě. Je proto dobře vědět, kdy je třeba péči o chrup věnovat zvýšenou pozornost.

Puberta

V průběhu puberty se postupně zvyšuje hladina ženských pohlavních hormonů (progesteronu, estrogenů), což způsobuje zvýšený přívod krve do dásní. To může zesílit citlivost dásní a vést ke zvýšené reakci i na malé podráždění, například tuhými kousky stravy.

Dásně jsou oteklé a ztrácejí svou přirozenou růžovou barvu, která přechází do barvy červené. Jak člověk zraje, je tendence k otokům dásní stále nižší. V období puberty (a nejen v něm!) je nutno pravidelně čistit zuby kartáčkem a nezapomínat na prostory mezi zuby kde se drží nejvíce plaku.

U velmi mladých lidí jsou mezizubní prostory úzké a vyplněné trojúhelníčkem dásně, při čištění proto používáme dentální vlákno - floss. Pokud do prostoru mezi zuby pronikneme mezizubním kartáčkem, dáme přednost jemu, protože manipulace s ním je snadnější a bezpečnější.

Menstruace

Určitá část žen trpí při menstruaci přechodným zánětem dásní - gingivitidou. Menstruační gingivitida se typicky objevuje těsně před začátkem periody a mizí v okamžiku jejího startu.

Ženy s těmito problémy mají obvykle oteklé a zarudlé dásně a pociťují citlivá místa na vnitřní straně tváří. Oteklá dáseň je po vysušení hladká, napjatá, naproti tomu na zdravé, neoteklé dásni je po jejím vysušení patrný tzv. "stippling" (dolíčkování) -struktura suché dásně připomíná kůru pomeranče. Lze si udělat praktický test před zrcadlem.

Těhotenství

Problémy s krvácejícími a citlivými dásněmi se mohou objevit v druhém nebo třetím měsíci těhotenství a postupně se obtíže zhoršují až k porodu. V některých případech se na dásních vytvoří nebolestivé "boule".

Nejedná se o nic závažného a pouze v případě, že samovolně nezmizí (což se děje ve většině případů), je nutné jejich odstranění. Studie potvrdily, že existuje vazba mezi periodontálním onemocněním a předčasně narozenými dětmi s nižší porodní hmotností.

O tom, že infekce může negativně ovlivnit vývoj plodu ví snad každý. Málokdo si ale uvědomuje, že zanícené a rozkrvavené dásně představují obrovskou vstupní bránu pro bakterie. Zvýšená a důsledná péče o chrup je tedy v těhotenství nezbytná.

Menopauza a post-menopauza

Tzv. postmenopauzální gingivostomatitidou trpí jen malé procento žen. Ženy v přechodu mohou pociťovat sucho v ústech, pálení a bolesti dásní a mít změněné chuťové vnímání. Estrogenové náhradní přípravky často pomohou tyto problémy zmírnit. Navíc působí příznivě proti úbytku kosti způsobenému osteoporózou.