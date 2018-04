Konec diktátu vyholených chloupků, ženy se vrací k přirozenému vzhledu

Holení je staré několik tisíc let, ale obliba holení intimních partií stoupla až se zmenšováním plavek. Ženy si začaly odstraňovat chloupky z klínů a do Ameriky a posléze celého světa dorazila brazilská epilace. Vždyť právě v Brazílii jsou bikiny nejmenší, a proto místní krasavice, věděly jak na to.

Konec žiletek Pokud nehovíte "au naturel" stylu, přijde vám vhod raketová sleva na speciální depilace a epilace.

Vyholený klín je norma i většiny pornograficé produkce, kde holení zpočátku plnilo zcela praktický, nikoliv estetický účel: šlo pak lépe vidět. Během posledních desetiletí se pornografie velmi rozšířila, a když se na brazilskou depilaci vydala Carrie ze Sexu ve městě, následovaly ji tisíce žen po celém světě. Viktorie Beckhamová dokonce prohlásila, že by to měla být povinnost pro každou dívku od patnácti let.

Musí se pro krásu trpět?

Jenže mnoho žen není spokojeno s tím, že se od nich nyní vyholený klín automaticky očekává. Každá žena má právo na své osobní preference, obzvlášť pokud se to týká jejího těla. Holení i epilace jsou navíc časově a finančně náročné, hrozí poranění žiletkou, horkým voskem, zarůstající chloupky a podrážděná pokožka. Na citlivé kůži se může po holení objevit i nepříjemná vyrážka.

Většina žen (i mužů) argumentuje pro holení hlavně hygienou. U ochlupení v oblasti genitálu sice lékaři cení, že se méně šíří třeba muňky, ale na druhou stranu se snadněji šíří genitální bradavice. A to není moc hezká vyhlídka pro někoho, kdo si zakládá na perfektním klíně.

Aktivistka Gina Fullerová třeba vyvrací, že by ženy s neoholeným podpažím byly zpocenější a špinavější, než ty oholené. "Chlupy v podpaží odvádějí pot. Chceme vyvrátit mýtus, že ochlupení je nehygienické, protože to prostě není pravda," zdůraznila Fullerová pro deník The Telegraph.

Návrat k přírodě

Téma ochlupení stále nadzvedává obočí, ať již přírodní, nebo pečlivě vytrhané. Když se Gwyneth Paltrowová objevila na premiéře filmu Iron man 3 v odvážných šatech, které odhalily, že preferuje "au naturel" vzhled, propíraly to bulváry donekonečna.

A i když ne všechny celebrity jdou tak daleko, vypadá to, že sestřih dohola už in není. Třeba Kate Mossová se nechala nedávno fotit pro magazín Love v rouše Evině, ale "tam dole" ji ale kryl zastřižený a upravený "trávníček". Zdá se, že ženy si přece jen nechtějí připadat celý život jako prepubescentky bez náznaku druhotných sexuálních znaků.

V bulvárních magazínech se často najdou nejrůznější zvětšeniny fotografií, kde se snaží zachytit špatně oholené, nebo dorůstající chloupky. Slavné ženy jsou napomínány za odchylku od ideálu krásy.

Pochlub se svým klínem

O to víc pak šokuje, pokud se ženy nechají otevřeně slyšet, že dávají přednost "stylu sedmdesátých let", jako zmiňovaná Gwyneth Paltrowová. Ale právě s módou retra, vintage a návratem k přírodě se neodvratně vrací i ochlupení. Tedy spíše ženy se snaží upozornit na to, že je to jejich volba, a ostatní jim do ní nemají co mluvit.

Project Bush si klade za úkol otevřít diskusi na toto téma a ukázat mladým lidem, že existuje více možností, než kolik jich vidí v mainstreamové kultuře. Jde na to poněkud netradičně. Na 150 žen si nechalo anonymně vyfotit klíny a fotky pak budou vystaveny v Londýně.

Venuše s kožichem

Návrat k přírodě se však nezastavuje jen u těch nejintimnějších míst. Bouřlivou diskusi vyvolala Španělka Paloma Goňi, když na serveru Huffington Post vysvětlovala své důvody, proč se rozhodla neholit si ani nohy a podpaží. Prostě ji to otravuje a je jí to jedno, stejně jako jejímu příteli. I když ten se zpočátku trošku zdráhal, přeci jen ve Španělsku je teplo, a co na to řeknou lidi.

Sama přiznává, že to není nejestetičtější pohled na světě, ale zároveň přijímá, že takové její tělo je. Právě v tom totiž vidí mnoho feministek problém. Dospívající všude vidí jako normu hladkost, a jejich běžné ochlupení jim tak může připadat nepatřičné a vyvolávat v nich nepříjemné pocity.

Většina současných dívek vlastně ani neví, jak by vypadalo jejich podpaží, kdyby si ho měsíc neholily. Nad tím dumala i Gina Fullerová a rozhodla se na to přijít. Založila akci Armpits 4 August nazývanou "ženskou obdobou Movemebru", během které si ženy celý srpen (aby to bylo vidět) neholily podpaží.

Pozornost, kterou tím vyvolaly, se snažily soustředit na charitu zaměřenou na ženy s polycystickým syndromem vaječníků. Jedním z projevů nemoci je totiž i hirsutismus, nadměrný růst ochlupení. Kromě podpory charity může podobná zkušenost ženám také ukázat, jaké to je být chlupatá. Fullerová sama přiznala, že po druhém ročníku Armpits 4 August již sahá po žiletce méně často. Je to prý osvobozující pocit.

