Ženské a mužské erotické sny: v čem je rozdíl?

EROTICKÉ SNĚNÍ NA INTERNETU



Když se naše babičky nebo maminky zamilovaly do nějakého herce nebo potřebovaly inspiraci pro své fantazie, měly poměrně omezené možnosti. Mohly si do nočního stolku schovat fotku Oldřicha Nového nebo Radka Brzobohatého a inspiraci musely hledat jen ve své hlavě. Ženě, která chce dnes najít zdroj sexuálních fantazií, stačí usednout k počítači připojenému na internet.



@ Povídání o erotice

Anonymita dává křídla. Není nic lepšího než internetový "pokec", když chcete zjistit, jestli někdo sdílí vaše erotické fantazie, jestli jsou vaše lesbické sny v normálu nebo jestli někdo neví o stránkách s fotkami nahého Judea Lawa. Prohledejte příslušné chatové místnosti na adresách www.xchat.cz, pokec.atlas.cz, www.lide.cz nebo kdekoliv jinde a určitě si popovídáte o všem, co vás baví. Praktický tip: Nikde a nikomu nedávejte na sebe kontakt. Ani když se vám zdá, že jste právě našla spřízněnou duši. Nezapomeňte, že se pohybujete v ráji předstíračů.



@ Obrázky sexsymbolů

Místo jedné fotky v nočním stolku můžete mít tisíce obrázků v počítači. Nejlepší zdroje fotek všech slavných lidí jsou jejich fanouškovské stránky. Lidé, kteří tyto stránky tvoří a spravují, už udělali největší práci za vás a vy se jen můžete kochat. Nejjednodušší cestou ale je zadat jméno své fantazie do vyhledavače obrázků třeba na adrese www.google.com Praktický tip: Není dobré řadit si své oblíbené stránky pod záložku Oblíbené nebo Bookmarks, ať už doma nebo v práci. Jsou pak velmi snadno odhalitelné pracovníky počítačové podpory nebo vašimi šikovnými dětmi.



@ Cizí fantazie

Ženské erotické snění není tak prosté jako to mužské. Proto na internetu nenajdete moc vkusně udělaných stránek, které by mohly živit vaše představy. V angličtině jich existuje hodně. Zkuste třeba záložku Sexual Fantasies na stránkách www. the-clitoris.com. V češtině je asi budete muset chvilku hledat, případně třeba sama vytvořit.