Napařování vaginy jako nový trend. Zamilovala si ho i Gwyneth Paltrowová

Všichni známe klasickou napářku, která nám pomáhá od kašle, rýmy a ucpaných dutin. Inhalování horké páry, která obsahuje sůl nebo bylinky, zlepšuje prokrvení tkání a uvolňuje dýchací cesty. Na podobném principu funguje i vaginální bylinná napářka. Prokrvuje pánevní dno, čistí pochvu i dělohu a bylinky působí blahodárně uvnitř těla.

Procedura je údajně nejlepším způsobem, jak se zbavit nepříjemných menstruačních bolestí v podbřišku, křečí, premenstruačního syndromu a celkově zlepšuje průběh cyklu. Ženy, které napářku pravidelně praktikují, mají prý menstruaci přesnou jako hodinky vždy po 28 dnech, a také jim z těla odchází pouze čirá krev bez zbytků sliznice či krvavých hlenů. Napářka také údajně podporuje i plodnost, pomáhá po porodu i od zánětů.



Pro napářku se nejvíce hodí bylinky, které můžeme nasbírat na louce. Může to být jitrocel, řebříček, kontryhel, pelyněk, heřmánek, růže, jetel, levandule, měsíček nebo třeba rozmarýn. Vhodná je kombinace tří až pěti bylin, které usušíme. Zhruba pět hrstí bylinek namočíme do hrnce na několik hodin ve studené vodě a pak pod pokličkou krátce povaříme. Hrnec si postavíme pod stoličkou s otvorem nebo napařovací sedátko. Možností je dát na vanu desky, které provizorní otvor vytvoří.

Rituál našich předků

Pak už se jen stačí pořádně zachumlat do deky, utěsnit všechny otvory, aby pára neunikala. A dvacet minut napařovat, ideálně před nebo po menstruaci. Rituál se nedoporučuje během menstruace a také během těhotenství. Na druhé straně na konci těhotenství může pomoci k urychlení porodu, protože otevírá porodní cesty.



Jednou z propagátorek vaginální napářky byla před několika lety i herečka Gwyneth Paltrowová. Svěřila se, že když o proceduře poprvé slyšela, myslela, že je to poněkud ujeté. Vzápětí jí ale propadla. „Je to skvělé. A zjistila jsem, že je to součástí korejské medicíny už po tisíce let a má to prokazatelně uzdravující účinky,“ řekla magazínu People s tím, že jí procedura pomohla dostat ženské hormony do rovnováhy.

V jejích stopách jde i modelka Chrissy Teigenová, která před nedávnem na svém Instagramu zveřejnila fotku, jak si užívá pleťovou masku a zároveň i vaginální napářku. „Nevím, jestli to funguje, ale určitě to neublíží, ne?“ napsala k fotce.

Žádné zázraky, pouze placebo efekt

Přestože i dnes napářku s oblibou praktikují nejen v Koreji, ale i jinde v Asii a také v Latinské Americe, západní medicína je vůči ní skeptická. Snadno totiž může dojí k popálení genitálií, ale také k alergické reakci.



„Záleží na tom, jaké složení napářka má. Někdo může být na některé byliny alergický a může dojít k ještě většímu podráždění a zhoršení stavu. Navíc napářka určitě více působí na ženské pohlavní orgány zvenku. Nedokážu si docela dost dobře představit zavádět horkou zapářku do pochvy, asi by to moc příjemné nebylo,“ vyjádřil se gynekolog Pavel Turčan.

Podle něho určitou roli hraje i placebo efekt. „V tomto případě bych více věřil bylinkám, které se podávají zevnitř, ve formě kapek či tinktur. Pravdou ale je, že některé rostlinné tinktury jsou schopné se vstřebat i přes kůži. Taky kvalita bylin se může lišit. Osobně rád využívám v léčbě i přírodní prostředky, ale spíše ty, které mají ověřenou účinnost,“ říká gynekolog.

Také ostatní oslovení gynekologové se staví k napářce poněkud nedůvěřivě a zdůrazňují, že jde pouze o alternativu, která rozhodně nemůže pomoci odstranit vážnější gynekologické problémy.