Ženám v přechodu by mohlo ulehčit speciální pivo

15:45 , aktualizováno 15:45

Ženám v přechodu by mohlo v budoucnu ulehčovat život speciální pivo. Řešilo by potíže, které jsou způsobeny nedostatkem hormonu estrogenu. To znamená hlavně únavu, bušení srdce či poruchy spánku. Čeští vědci už se zabývají technologií výroby takového moku.