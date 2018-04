Ženáči už nejsou tabu, mladé ženy se do jejich náručí vrhají víc než dřív

Nekouká se na ně nijak zle. Když byla na podzim vyhlášena nová Miss a začalo se spekulovat, že její starší přítel je ženatý a má děti, nikoho to extra nepopudilo. Moderátorka zpravodajství Iveta Toušlová žila se ženatým Jiřím Janečkem osm let. Milenky nedráždí ani v případě politiků, třeba i předsedů stran - Topolánka, Paroubka a Bursíka. Na golfistu Tigera Woodse nedávno prasklo, že milenek měl víc než deset, moderátor Leoš Mareš se kvůli jedné rozvádí.

Placku s mottem "Nikdy bych neměla nic se zadaným chlapem" by si tak na tričko mohla připnout málokterá z nás.

Tenhle článek odstartovala diskuze v redakci. O pár let starší kolegyně tvrdily, že se za svobodna do vztahů se zadanými muži nepouštěly, stejně tak si nevybavují žádnou ze svých blízkých kamarádek. To hodně z těch mých ve věku od jedenadvaceti do třiatřiceti bokovkou bylo nebo stále je. A při hlubším průzkumu mi tuhle zkušenost potvrdily další stejně staré ženy.

Mít v pomyslném životopise odškrtnutou kolonku "ženáč" je dneska téměř nezbytnost při nabírání životních zkušeností.

Znamená to, že současná generace svobodných dívek je houfem bezcitných potvor, které si jdou tvrdě za svýma baví je rozbíjet rodiny?

Nenapravitelní lichotníci

Pravda je taková, že většina z nich si rozhodně svého vysněného prince nepředstavuje s okroužkovaným prsteníčkem, s manželkou a dětmi v závěsu. Neznám žádnou, která by toužila po kariéře milenky.

Samozřejmě existují ženy, které si rychle spočítají, že jejich vlastní vyhlídky v životě jsou nijaké a bohatý milenec jim může zaručit luxus, o kterém by se jim nezdálo. Kvůli tomu jsou ochotné skousnout ledacos. O těchto slečnách ale mluvit nebudeme.

Být přítelkyní zadaného není žádné terno. Měsíce, roky ubíjíte ve vztahu, který má minimální perspektivu. Ta nejlepší léta ztrácíte s chlapem, který za to možná ani nestojí. Přizpůsobujete se jen vy. Čekáte, až on bude mít čas. Že trávíte večery a víkendy sama? Vaše volba. Před rodiči o partnerovi raději mlžíte - na dceru milenku by asi dvakrát pyšní nebyli.

Typologie milenek ZLATOKOPKA

Zajímá se o úspěšné a movité muže, kteří jí zaručí životní standard. Když se jí nepodaří ženatého rozvést, smíří se i s dlouholetou rolí milenky. VOLNOMYŠLENKÁŘKA

Užívá si života, nechce se vázat. Vyhovuje jí jen občasné stýkání se s mužem, který má závazky a nebude od ní chtít víc. ZLOMENÉ SRDCE

Má za sebou nepovedený vztah, milenec má roli převozníka. Zvedne jí sebevědomí, ale jakmile se objeví lepší partie, opustí ho. ČEKATELKA

Dívka, která se do ženatého přítele zamiluje a čeká a doufá, že se kvůli ní rozvede. Pasuje se do role zachránkyně od "nesnesitelné" manželky.

Tak proč se do podobných pletek ženy pouští? Samozřejmě, stále platí, že mladé dívky přitahují zkušení muži, a ti často bývají už zadaní. Zároveň právě tahle generace víc než ty předchozí pochází z rozvedených rodin (někdy i vícečetně). Mnohdy se s nevěrou doma potkávala odmala a špatné příklady táhnou. Rodina v jejích očích nemá tak silnou hodnotu a rozhodně nevěří v lásku (vztah) na celý život.

Není tak divu, že když se pánové ohlížejí po sukních, ty nezadané zkouší své štěstí. Možná samy vyrůstaly bez táty a podvědomě ho teď hledají...



Když s milenkami mluvíte, zjistíte, že pro většinu z nich to byl zpočátku "jen" nezávazný flirt. Zpestření.

Stejně nikoho nemají, tak proč by si s tím sympatickým kolegou nevyrazily po práci na skleničku. Tuplem, když jim tak hezky lichotí. Manželky to asi nebudou slyšet rády, ale bývají to jejich partneři, kdo do svobodných slečen hučí tak dlouho, až podlehnou. A možná by se samy divily, v jakých troskách jejich manželství vlastně je, kdyby měly možnost své muže při namlouvání poslouchat.

Nenávidím jeho ženu

Osmadvacetiletá novinářka Anna nastoupila do nové redakce, kde potkala kameramana Jirku. Ten se do ní okamžitě zakoukal - začal se k ní psát na rozpisy služeb, skládal jí komplimenty, po čase přidal dárky a pozvání na kafe. "Věděla jsem, že je ženatý a má malého syna," vypráví drobná brunetka. "Ale neřešila jsem to, bylo mi s ním fajn a dál než k občasnému posezení v baru a flirtování jsem to pustit nechtěla."

Tohle předsevzetí jí nevyšlo. Do Jirky se zamilovala. Ze začátku se snažila mít nadhled. Být ta chápavá, tolerantní. Po půl roce to ale nevydržela a začala na něj tlačit.

Chtěla, aby se rozhodl, s kým chce žít. "Vadilo mi, že rozbíjím rodinu, měla jsem výčitky. Ale milovala jsem ho a chtěla pro sebe. Stane se z vás sobec," říká.

Tehdy zjistila, že její přítel se ženou čeká druhé dítě. "Rozvést se nechtěl už kvůli staršímu synovi, takže bylo jasné, že teď už vůbec. Pár měsíců jsem byla psychicky absolutně na dně, nedokázala jsem se s ním definitivně rozejít. Po roce jsem to konečně skončila a odešla pracovat jinam. On mi ještě potom dlouho psal. Vyhovovalo by mu, kdybych mu milenku dělala napořád."

Dneska má přítele, chystají svatbu. Jak by jí bylo, kdyby za pár let zjistila, že ji manžel podvádí? "Vím, že se mi to jednou vrátí, ale chlapa neuhlídáte, aby vám byl věrný," konstatuje stoicky Anna. "Já jsem taky neplánovala zaplést se s ženatým, ale zamilovala jsem se. Teď vím, že jsem byla naivní, ale tehdy jsem neviděla napravo nalevo."

To, že rozhodně nechtěly rozvracet rodiny, uslyšíte od většiny slečen zapletených s ženatými pány. Přiznávají výčitky svědomí, hlavně ze začátku. Jakmile se pořádně zamilují, chtějí HO dostat. Z manželky je rázem nepřítel, co nedokáže pochopit, že dvojici překáží ve štěstí.

Právě hormony zamilovanosti smícháné s různě velkou dávkou mladické naivity jsou také důvodem, proč se z inteligentních stvoření stávají zaseklé hrací strojky, které dokola opakují, že právě ten jejich přítel je jiný, brzy se rozvede, svou ženu nemiluje, nespí s ní.

Jedna má pětadvacetiletá kamarádka je takhle zamilovaná dva roky. Když její milý před rokem odjížděl se ženou na dovolenou, tvrdila, že jen proto, aby se tam s ní rozešel. Pravda byla taková, že tam počali potomka. Současná verze je, že s ní zůstává jen kvůli dítěti a nemiluje ji. "A já ji nenávidím," dodá bez uzardění.

Podle psycholožky Jitky Douchové se ženatí muži ke lžím uchylují často, ale jejich nespokojenost ve vztahu může být i opravdová. "Pak ve fázi zamilovanosti slibují něco, co dodržet nemohou, ale chtějí tomu věřit i oni sami. Stejně tak existuje hodně nerozhodných mužů, kteří potřebují k životu oboje a bojí se opustit manželství především kvůli dětem."

Milenka je bonus

Proč si vlastně pohledné mladé dívky nehledají partnery mezi svobodnými muži?

U dvacetiletých, pětadvacetiletých je to tím, že starší muži se zkušenostmi a postavením jsou pro ně atraktivnější než jejich vrstevníci. "Těmto mužům pak podléhají ještě více ty, které v dětství zažily odmítání rodičů, musely rychleji dospět, a tak potřebují vztah se zralým mužem," říká psycholožka.

Být milenkou v takhle mladém věku by ale nemělo způsobit vážnější karamboly. Přeci jen dívky v tomhle věku teprve sbírají zkušenosti, a ne vztah na celý život. Po "vybláznění" se poohlédnou po jistější partii.

To u "třicítek" je to komplikovanější. V náručí toho nesprávného chlapa se mnohdy octnou proto, že už se chtějí usadit, touží po rodině a v okolí prostě není žádný vhodný svobodný partner. "Pak doufají, že to vyjde, že zatím v životě vítězily a zvítězí i nyní," dodává Douchová.

Pravdou je, že milenka má trochu lepší pozici než manželka. Ona je ta vzácná. Neokoukaná. Milenci spolu tráví minimum času, užívají se. Nezahlcuje ho starostmi s dětmi a domácností. A taky sex s ní bývá lepší než po deseti letech manželství. I přes tyhle trumfy však při konečném zúčtování příliš často nevyhrává. Milenka je totiž pro muže příjemný bonus.

Jakmile ovšem začne tlačit na pilu a ohrožovat jeho rodinu, raději se nadstandardu zbaví. Je pro něj pohodlnější zůstat tam, kde je zvyklý, nemusí budovat vše od začátku a řešit nepříjemnosti s rozvodem. Navíc nejeden manžel, který si užívá s milenkou, má svou ženu upřímně rád a nerad by o ni přišel.

K získání zadaného partnera pro sebe tak vede jen jedna nejjistější cesta - zbaví se ho sama manželka, které s ním dojde trpělivost.

Jedenáct let čekání

Vztah manželka - milenka je jasně daný. Bojují o jednoho muže. Manželka je v očích milenky neurotička, která manželovi hází klacky pod nohy, vyhrožuje mu dětmi. Milenka je považována za bezcitnou poběhlici bez úcty k hodnotám, když si dovolí tahat tátu od rodiny. Ženskou sounáležitost mezi nimi nehledejte.

"O ženě bývalého přítele jsem si myslela, že se celé dny povaluje doma a není schopná zvládat domácnost a jeho jen komanduje," přikyvuje novinářka Anna.

"Jeho manželku jsem nijak neřešila," říká středoškolská učitelka Martina (30), která byla milenkou půl roku. "Spíš ona mě znepříjemňovala život esemeskami, které byly za hranicí slušnosti. Ale lhala bych, že mě nezajímaly typicky ženské věci, jak vypadá, co nosí..."

Právě příběh Martiny ukazuje, že milenecký vztah někdy končí i tak, jak si milenka vysnila. Když se přestěhovala do Prahy, o devět let starší Richard ji od prvního dne zval na posezení s kolegy, po pár týdnech se scházeli už sami. "Jenže brzy na nás přišla manželka a on byl pod drobnohledem. Se ženou jim to neklapalo dlouho, ale nebyl schopný to vyřešit, takže jsme se párkrát rozešli."

Na konci loňského roku přestala s Richardem komunikovat. A po čtrnácti dnech se její přítel ozval - oznámil jí, že odešel od manželky. Druhý den už se nastěhoval k Martině.

Ne pokaždé to jde ale takhle rychle a některé milenky mají až svatou trpělivost. Moderátorka Jana Nováková čekala jedenáct let, než se režisér Jiří Adamec rozhoupal k rozvodu. Novákovou si nakonec vzal, mají spolu dvě děti, ale ona sama přiznává, že předchozí léta byla krušná, a její manžel zase říká, že se měl rozvést dřív.

Manželky si vždycky o milenkách budou myslet, že by měly v sobě mít dost ohleduplnosti a solidárnosti. Jednou se jim to může vrátit. Argument milenek zase je, že na určité věci musí být dva a vina padá hlavně na muže.

Paradoxně ale čas od času tyhle "poběhlice" dovedou nakopnout uvadající vztah. "Když jsem manželovi přišla na nevěru, zjistila jsem, že mi na něm hodně záleží a toužím po něm. Rychle jsem se probrala, i když to bylo bolestné. Ale díky tomu jsem si uvědomila, co všechno mně, jemu a našemu vztahu chybělo," píše na internetové diskuzi jedna z manželek.

Jak vidno, být milenkou může být někdy prospěšná činnost. I tak je lepší se téhle životní kapitole vyhnout. Možná si totiž nakonec vybere vás, ale i nadále budete "žít" s jeho exmanželkou a dětmi. A nikde není psáno, že za čas se z milenky nestanete podváděnou partnerkou. Za tyhle nekončící strasti nestojí ani miliardy Tigera Woodse.