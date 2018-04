Žena snů? Má pořád chuť na sex, hodně jí a oblékne se za 10 minut

Přestože má "dokonalá partnerka" normální postavu bez zbytečných faldů, hodně a ráda jí. Nebojí se zahryznout do pořádného steaku, ale když na to přijde, hodí na sebe rychle věci, trochu se upraví a během deseti minut je připravena vyrazit v dokonalé kráse do ulic.

Vyjma toho je také skvělá ve své práci a nosí hodně peněz domů, jenže přitom chce zůstat doma, být skvělou hospodyňkou a vychovávat děti.

Zatímco tři čtvrtiny nezadaných mužů, kteří v průzkumu byli zpovídáni, míní, že jejich dívka by měla dbát na postavu, 89 procent si zároveň představuje, že ideální dívka by měla ráda a hodně jíst. Měla by být přitom štíhlá, mít dlouhé vlasy a být dost krásná i bez make-upu.

"Zatímco této představě odpovídá jen velmi málo žen, šest z deseti mužů věří, že někde na světě jejich ideální láska skutečně je," tvrdí psycholožka Nicole Clowesová.