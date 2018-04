Žena s transplantovanou tváří se vrátí do práce

Rok poté, co jí byla jako první na světě transplantována část obličeje, se Francouzka Isabelle Dinoireová vrací do normálního života. Začátkem listopadu si poprvé vyrazila na večeři do restaurace a během pár týdnů by se měla vrátit do práce, napsal deník Le Parisien.