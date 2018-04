Žena potřebuje při porodu intimní atmosféru

Porod není nemoc, ačkoliv zážitky rodiček jsou často opačné. Leckde lékaři používají opiáty, ordinují klystýry, stříhají hráz a rozhodují o postupu aniž by ženě cokoliv vysvětlili, natož se s ní předem domluvili. Několik matek s podobnou zkušeností z českých porodnic proto před dvěma lety založilo Hnutí za aktivní mateřství.

"Porod by se měl prý znovu stát pozitivním životním zážitkem. Jde o přirozený děj, proto by hlavně budoucí matka měla podle sebe, podle toho jak se cítí a co si přeje, rozhodnout s kým chce rodit a jak," vysvětluje místopředsedkyně hnutí Jana Novotná.

V celé řadě českých ústavů jsou stále na prvním místě rutinní postupy a pohodlí lékaře. Proto hnutí prosazuje, aby porodnice dodržovaly doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), které vznikají na základě vědeckých výzkumů, aby vznikaly porodní centra nebo porodní domy, aby zdravotní pojištovny uzavíraly smlouvy s porodními asistentkami. Usiluje o změny v úhradách zdravotní péče, která se vztahuje k porodu. "Také ženy samy by měly vyžadovat slušné zacházení a svobodu volby v porodnicích," říká Jana Novotná.



Hnutí poskytuje všem, a budoucím matkám především, praktické informace, včetně vysvětlení toho, na co mají právo a co mohou případně vyžadovat či naopak odmítnout. "Chceme rozpoutat nejen veřejnou, ale také odbornou diskuzi o budoucí podobě českého porodnictví včetně citlivé otázky tzv. domácích porodů legálně vedených porodní asistentkou a porodů ambulantních," vysvětluje Jana Novotná cíle hnutí.