Kulturistka je závislá na cvičení. Vzpírá pravidelně i v těhotenství

Stacie je přesvědčená o tom, že cvičení jí ani jejímu nenarozenému dítěti nijak neubližuje.



Třikrát za sebou se stala mistryní světa v soutěži Miss Fitness America Pro a v dalších soutěžích vyhrála nespočet cen. Svaly si pěstuje už několik let a je na ně náležitě pyšná. Stojí za nimi hodiny a hodiny dřiny v posilovně a Stacie se svých svalů nechtěla vzdát „jen“ kvůli tomu, že otěhotněla. Kdyby se prý na cvičení vykašlala, pak by se zpět do formy jen tak nedostala.

Když se Stacie dozvěděla, že je těhotná, začala držet lehkou dietu, kterou konzultovala se svým lékařem. Nechtěla moc přibrat a zároveň nechtěla ublížit miminku. A zároveň dál pokračovala v návštěvách posilovny. S fotografiemi z posilování se pravidelně chlubí na svém profilu na sociální síti. Chce tak ukázat ostatním matkám, že těhotenství není nemoc. Podle Stacie ženě ani miminku nic nehrozí, když si dávají pozor.

Doktor Stacie řekl, že může jíst stejně jako před těhotenstvím, jen má přidat navíc 200 kalorií denně. To Američanka dodržuje a cítí se skvěle. „Naučila jsem se dělat větší snídaně a obědy a dělám si menší večeře. Vyhovuje mi to tak a jsem spokojená. Je mi skvěle. Cvičím a mám spoustu energie,“ sdělila Stacie.

K snídani si připravuje mix ovoce s chia semínky, borůvkový koktejl, kokosové mléko a toasty. K obědu si dává vaječné bílky, toast, špenát, kuřecí maso, zelené fazolky a někdy i opékané brambory. K večeři si pak dává většinou nějaký koktejl nebo sušenku.

„Můj manžel si myslí, že bych měla jíst víc. Nosí mi domů tmavou čokoládu nebo kuličky z arašídového másla a sušenky,“ smála se Venagro, která si velmi váží toho, že ji manžel ve cvičení podporuje. On a další členové rodiny jsou ale asi jediní, kdo nemají námitky. Na sociální síti se do Stacie lidé navážejí kvůli tomu, že ohrožuje dítě.



Stacie si ale stále stojí za tím, že když jí cvičení nezakazuje doktor, může ho praktikovat dál až do porodu. „Můj doktor mi říká, že jsem naprosto zdravá a vše je v pořádku. Neustále se ujišťuji, že je miminko v pořádku a nijak mu neubližuji. A chtěla bych říct všem ženám, aby si negativními poznámkami lidí z okolí nenechaly zkazit život a nevykašlaly se kvůli tomu na věci, které milují,“ doplnila Stacie, která má své první dítě přivést na svět za měsíc a půl.