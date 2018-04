Žena na mateřské a zároveň podnikatelka? Nebojte se toho

Jak na to Rozjet vlastní kariéru a založit si svůj podnik můžete i na mateřské, respektive rodičovské dovolené. Poradíme vám, jak na to. 1. SPRÁVNĚ ZVOLTE PODNIKATELSKOU ČINNOST Ujasněte si, co vás baví a je vám blízké, zjistěte, jaké služby či výrobky na trhu schází... 2. ZÍSKEJTE PRO SVŮJ ZÁMĚR MANŽELA NEBO PARTNERA

Vyhnete se tak zbytečným rozepřím, určitě ho zasvěťte a nebojte se ho požádat o pomoc. 3. NECHOĎTE DO PŘÍLIŠNÉHO RIZIKA A ZKUSTE VYJÍT S FINANCEMI, KTERÉ MÁTE K DISPOZICI

Strach ze splácení půjčky vás neomezí v rozletu. 4. MŮŽETE SI PŮJČIT V BANCE

Doklad o příjmu nahrazuje výměr mateřské. Pokud není kam sáhnout, dobrý úvěr nemusí být strašákem vašeho podnikání. 5. VYMYSLETE NÁPADITOU A ORIGINÁLNÍ REKLAMNÍ KAMPAŇ

Vyrobte si samy na tiskárně barevný plakát a ten rozvěste v okolí. Nevynechejte čekárny a školky. 6. ZAŘIĎTE SI KANCELÁŘ NEBO PRACOVNÍ KOUT Nemusíte mít hned centrálu se sekretářkou, postačí počítač a připojení k internetu. 7. MYSLETE NA DOBROU DOSTUPNOST VÝROBKU ČI SLUŽBY

Zařiďte si co nejdříve doménu s možností přijímat objednávky, pozdní start se v obchodě neodpouští. 8. KAMARÁDKY A ŠEPTANDA

Do svých podnikatelských aktivit zasvěťte kamarádky a přátele. Je dokázáno, že šeptanda funguje podobně jako TV reklama. 9. NEMUSÍTE ZAČÍNAT SAMA

Pokud se necítíte dostatečně silná začít sama, zkuste pro svůj nápad získat další matky. Minimálně ve dvou se to vždycky lépe táhne. 10. KDYŽ STAROSTI PŘEVAŽUJÍ NAD RADOSTMI, NECHTE TO PLAVAT

Z neúspěchu se nestřílí. Určitě vás brzy napadne jiný způsob, jak se realizovat.