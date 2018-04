Zemřela návrhářka Rykielová, milovnice proužků a odpůrkyně podprsenek

17:50 , aktualizováno 17:50

Ve věku 86 let zemřela v Paříži Sonia Rykielová, zakladatelka francouzského prestižního módního domu Sonia Rykiel. S odvoláním na rodinu zesnulé to uvedla francouzská média. Tvorba Rykielové se od konce 60. let vyznačovala především duhovými a jinými proužky.