Zeman předal vyznamenání oblečený jako bankéř, říká módní bloger

Když loni přebíral medaili Za zásluhy režisér Robert Sedláček, vypadal ve fleecové mikině, jako by si zrovna odskočil od sekání trávníku. Letos jsme podobné ukázky buranství naštěstí neviděli, ale i tak oblečení zúčastněných vyzývá k zamyšlení.

Podle etikety se totiž vyznamenání v kontinentální Evropě nosí pouze ke fraku, ve Velké Británii pak podle okolností i ke smokingu či k žaketu. U nás můžeme být rádi, když se hosté na nejvýznamnější státní události objeví v kalhotách a saku ze stejné látky.

Podivný hradní dress code

Zarážející je už to, že dress code na předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu nevelí přijít v oblečení hodném takto slavnostní události.

Na fraku, který se dnes (alespoň u nás) téměř nenosí, nemá smysl trvat. Vzhledem k tomu, že akce se koná večer po sedmé hodině, je formální, slavnostní a státního významu, by se však dalo očekávat, že v pozvánce bude stát smoking. Před sto lety „neformální“ večerní oblek pro večeře v rodinném kruhu bez hostů, dnes společenská norma pro formální večírky.

Zeman přišel z banky, Nedvěd zazářil

Realita je však jiná. Například loni Hrad předepisoval pánům černý či vycházkový oblek nebo uniformu. I letos prezident oblékl pouze tmavý oblek s téměř stejnou kravatou jako na loňském ceremoniálu. Od hlavy státu bych přitom čekal, že půjde vzorem a ne že přijde v oblečení, jaké nosí do práce zaměstnanci bank.

Prezident Miloš Zeman při úvodním projevu

Jistě má doma smoking a to samé platí i pro mnohé z vyznamenaných celebrit či podnikatelů. Nebo se snad nikdy neúčastní akcí, na jejichž pozvánce stojí „black tie“?

Zpěvák a herec František Ringo Čech (druhý zprava)

Ale je i co chválit. Kdo by to byl řekl, že zrovna nekonvenční hudebník František Ringo Čech zazáří v dokonalém smokingu s vhodnou košilí i motýlkem?

Fotbalista Pavel Nedvěd s medailí Za zásluhy

I fotbalista Pavel Nedvěd si dal záležet, vzal si skvěle padnoucí smoking s černým motýlkem. Ještě by to chtělo košili s ozdobnými knoflíčky nebo krytým zapínáním a outfit by byl dokonalý.

Zleva: setra herečky Libuše Šafránkové Miroslava Drozdová, houslista Pavel Šporcl, hudebník a zpěvák Ladislav Štaidl a anestezioložka Danuše Táborská

Dámy volily především černou – „malými černými“ nic nezkazíte téměř při žádné příležitosti, stačí jen měnit doplňky podle významnosti akce. Zato černý oblek a kravata, které zkombinoval Pavel Šporcl, se dnes nosí už snad jen na pohřeb. Ladislav Štaidl splnil dress code a outfit se mu povedl, ale modrý oblek na slavnostní večerní ceremoniál na Hradě? To není vhodná volba.



Řád Bílého lva in memoriam pro letce Josefa Františka převzala Vladimíra Koščicová.

A takto to může slušet dámě v nejlepších letech: elegantní černé šaty, zahalená ramena a společenské rukavice. I když právě ty by mohly být v tmavší barvě. A pozor, vždy platí: ke krátkým šatům po loket, k dlouhým nad loket.



Dagmar Havlová, Václav Klaus a manželé Zemanovi

Také Dagmar Havlová vsadila na klasickou elegancI, oblékla dlouhé černé šaty se zdobeným límcem a kožešinovou štólou. Ivana Zemanová přišla ve své typické „uniformě“ – jednoduchých černých šatech.



VIDEO: Fotbalista Nedvěd převzal od Zemana medaili Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trefa do černého, nebo módní přešlap? Který trend je hodný následování a co do společnosti rozhodně nepatří, zjistíte na webu Módní Peklo.cz.

Měl by podle vás na předávání prezidentských vyznamenání platit přísnější dress code?