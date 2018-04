Zelený, černý, bylinný. Který čaj si vybrat?

Označení čaj by se správně mělo používat jen pro odvary z listů čajovníku, ale název čaj se vžil i pro různé odvary a nálevy z bylin nebo sušeného ovoce.

Čajovník původně rostl jen v Číně a v Indii, dnes se však pěstuje v mnoha dalších zemích, jako je Srí Lanka, Japonsko, Indonésie nebo Argentina.

Čaje se obvykle dělí do čtyř základních skupin v závislosti na zpracování čajovníkových listů a stupni oxidace, při které dochází ke změně chemických vlastností.

Černý čaj

Celosvětově nejvíce konzumovaným je černý čaj, který se jako většina pravých čajů vyrábí z listů rostliny Camellia sinensis a prochází delší oxidací než zelený nebo bílý čaj. Černý čaj má lehce nahořklou příchuť a obsahuje nejvíce kofeinu - asi 40 miligramů na šálek. Černý čaj se zalévá vroucí vodou (99 °C ) a nechává se louhovat obvykle 2 až 3 minuty.

Zdravotní výhody: Podle dietoložky Rebeccy Baerové z New Yorku černý čaj obsahuje velké množství antioxidantů známých jako teaflaviny a tearubiginy, které byly spojeny se snížením hladin cholesterolu. Výzkumy rovněž ukázaly, že tři nebo více šálků černého čaje mohou snížit riziko mrtvice až o 21 %.

Zelený čaj

Jemnější chuť než černý čaj má jeho zelená varianta. Listy čajovníku se suší brzy po sběru, čímž se zastaví proces oxidace, a tak se v čaji uchovávají přirozené výživné látky. Zelený čaj obsahuje méně kofeinu, asi 25 miligramů na šálek. Tento druh čaje se zalévá vodou, která prošla varem, ale zchladlou asi na 75 až 80 °C, louhuje se jen 1 až 2 minuty.

Zdravotní výhody: Dietoložka a výživová poradkyně Karen Collinsová z Washingtonu doporučuje pití zeleného čaje jako prevenci proti mnoha chorobám od rakoviny po srdeční onemocnění. Podle jedné studie může dokonce každodenní šálek zeleného čaje snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění o 10 procent.

V jiné studii vědci zaznamenali, že pět a více šálků zeleného čaje denně snížilo riziko kardiovaskulárních chorob o 26 procent. Výzkumy také ukázaly, že zelený čaj obsahuje více vitaminu C než brokolice či špenát a díky obsahu fluoru brání tvorbě zubního kazu. Zelený čaj je odborníky doporučován také při hubnutí, protože napomáhá spalování tuků.

Čaj oolong

Kdo se nemůže rozhodnout mezi zeleným a černým čajem, může zkusit čaj oolong, který se z oxidačního hlediska nachází někde uprostřed. Někdy se čaji oolong říká také polozelený nebo žlutozelený čaj. Obsah kofeinu v jednom šálku je přibližně 30 miligramů a čaj se zalévá horkou vodou o teplotě 80 až 85 °C.

Zdravotní výhody: Oolong čaj je vhodný při hubnutí. "Oolong aktivuje enzym zodpovědný za rozpuštění triglyceridů, což je forma tuku uskladněná v tukových buňkách," říká Baerová.

V jedné studii ženy, které pily čaj oolong, spálily za dvě hodiny o něco více kalorií než ty, které pily jen vodu. Další zdravotní výhody jsou podobné těm u černého či zeleného čaje.

Bílý čaj

Nejjemnější chuť ze všech čajů má bílý čaj, který také obsahuje nejméně kofeinu, asi 15 miligramů na šálek. V dávných dobách byl velmi vzácný a pít ho směli jen čínští císaři. Listy čajovníku jsou ručně sbírány velmi mladé, ještě nerozvinuté a mohou se sbírat jen během krátkého období. Čajové lístky se po sběru již nijak nezpracovávají, jen se suší na slunci. Bílý čaj se zalévá vodou o teplotě 65 až 70 °C a louhuje se asi dvě minuty.

Zdravotní výhody: Podle prezidenta Tea Association of the USA Joe Simranyho z New Yorku je bílý čaj účinný v boji proti kardiovaskulárním chorobám a některým typům rakoviny, stejně jako jiné druhy čaje. Některé výzkumy také ukazují, že bílý čaj je vhodný pro lidi s cukrovkou a podle studie publikované v žurnálu Phytomedicine může snižovat hladiny LDL cholesterolu.

Ovocné čaje

Kvalitní ovocné čaje vznikají spojením pravého černého, zeleného nebo bílého čaje s aromatickými výtažky, jako je skořice, pomerančová kůra nebo levandule. Některé ovocné čaje však vůbec nemusí mít původ v čajovníku, může to být směs sušeného ovoce a bylin. Tyto čaje jsou pro svou nasládlou chuť oblíbené i u dětí a neobsahují kofein.

Zdravotní výhody: Odbornice na čaj a autorka knihy "The world in your teacup" Lisa Boarl Richardsonová z Atlanty říká, že ochucené čaje mají stejné hodnoty antioxidantů a stejné zdravotní výhody jako ty neochucené. Čaje slazené ovocem, jako jsou třeba borůvky, mohou dokonce obsahovat více antioxidantů než čisté čaje.

Bylinné čaje

Bylinné čaje jsou odvary a nálevy z nejrůznějších druhů bylin a rostlin. Jejich výhodou je, že neobsahují kofein a některé mohou fungovat jako přírodní alternativa určitých léků.

Zdravotní výhody: Bylinné čaje prodělaly méně výzkumů než tradiční čaje a výsledky studií se navíc často liší. Některé ukazují, že heřmánkový čaj může podpořit dobrý spánek a ibiškový pomáhá snižovat krevní tlak u lidí s hypertenzí.

Odvar ze zázvoru podporuje zdravé zažívání a díky prohřívacím schopnostem je vhodný při chřipce a nachlazení. Mátový čaj zase pomáhá při problémech se zažíváním a bolestech hlavy.

Velmi populárním bylinným čajem je rooibos, který obsahuje velké množství antioxidantů a mnoho minerálních látek. Podle některých výzkumů může čaj rooibos pomáhat snižovat krevní tlak, bojovat se stresem a nespavostí.

