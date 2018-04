Zelený čaj chrání před rakovinou vaječníků

8:07 , aktualizováno 8:07

Zelený čaj je opravdovým léčivým zázrakem. Ženy, které ho každý den pijí, mohou výrazně snížit riziko onemocní rakovinou vaječníků. A to dokonce až o 60 procent oproti ženám, které čaj nepijí. Přišli na to vědci z univerzity v Curtinu v australském Perthu. Čaj má mimo jiné i blahodárný vliv na zdraví a pomáhá bojovat se srdečními onemocněními či obezitou. Potvrdily to již dříve dvě studie, o nichž informovala Americká společnost věd zabývajících se výživou.