Zelenina vás zachrání

19:54 , aktualizováno 19:54

Nehubněte podle přesně rozepsaných diet. I když je to na první pohled jednodušší, nevede to k trvalým váhovým úbytkům. Naučte se sestavit si jídelníček z dostupných potravin, abyste se co nejvíc přiblížili svým jídelním návykům, pochutnali si, ale zároveň snížili energetický příjem.